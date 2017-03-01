Бетис переиграл Малагу без Бойко

«Малага» — «Бетис» - 1:2
Голы: Форналс, 39 — Мартен, 48, Санабриа, 74.
«Малага»: Камени — Торрес, Эрнандес, Демичелис, Карлос — Камачо, Родригес (Эн-Несири, 76) — Кеко (Хони, 57), Форналс, Кастро (Онтиверос, 66) — Шарлес.
«Бетис»: Адан — Наварро (Сехудо, 80), Гонсалес, Песселья, Тоска, Мартинес — Брашанац, Пардо (Алегриа, 71), Мартен, Гутьеррес (Себальос, 46) — Санабриа.
Предупреждения: Торрес, Хони, Карлос — Песселья, Брашанац, Гонсалес, Сехудо, Адан.
«Валенсия» — «Леганес» - 1:0
Гол: Мангала, 29.
«Валенсия»: Алвес — Канселу, Гарай, Мангала, Гайя — Солер, Перес, Парехо — Мунир (Начо, 90+1), Дзадза, Баккали (Латорре, 80).
«Леганес»: Эррерин — Диас, Инсуа, Сиовас, Марин (Тита, 46) — Рубен Перес, Альберто — Самуэль, Лопес (Эль-Жар, 55), Мачис — Буэно (Герреро, 73).
Предупреждения: Парехо, Мангаля, Дзадза — Марин, Рубен Перес, Альберто.
Удаление: Альберто, 81.
Источник — Sport.ua
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