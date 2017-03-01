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Сергей Коновалов в гостях у Sport.ua

Экс-полузащитник сборной Украины оценит шансы подопечных Андрея Шевченко в отборе на ЧМ-2018

  • 01.03.2017 07:14
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Сергей Коновалов в гостях у Sport.ua
3 марта гостем Sport.ua станет Сергей Коновалов. Экс-футболист сборной Украины даст оценку игры нашей национальной дружины под руководством Андрея Шевченко, вспомнит забавные моменты своей игровой карьеры и расскажет о работе в тренерском штабе «Севастополя» через призму нынешнего времени.  
 
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
 
Напомним, Сергей Коновалов защищал цвета «Днепра», киевского «Динамо», корейского «Пхохан Стилерс», израильского «Бейтара» из Иерусалима, китайского «Циндао Бейлэйт», «Борисфена», киевского «Арсенала», азербайджанского «Интера» из Баку. Работал в тренерском штабе «Севастополя» (2011- 2014).  

Источник — Sport.ua

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