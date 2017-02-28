Виктор АНИСИМОВ: «Субботние матчи более удобны для болельщиков»

Все меньше времени остается до первого домашнего поединка киевского «Динамо» в весенней части чемпионата Украины против донецкого «Олимпика».

О готовности главной арены страны, на которой будет проходить матч, а также о новинках, которые ждут зрителей, рассказал директор по внешним связям Государственного предприятия «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» Виктор Анисимов:

- Сколько зрителей ожидается на первом домашнем матче «Динамо» в новом году против «Олимпика»?

- Ориентировочно до 15 тысяч человек. С одной стороны, это начало сезона, и многие, наверняка, хотели бы пойти на футбол, но с другой, соперник у «Динамо» не самый сильный, так что зрители ожидают не самый зрелищный матч. Да и погода в значительной мере влияет. Если будет тепло и солнечно, народу может прийти больше, все-таки, матч в субботу, а не в воскресенье – это дополнительный плюс. Субботние матчи более удобны для болельщиков, поскольку впереди еще целый выходной, а если игра вечером в воскресенье, многим людям на следующий день идти на работу, детей нужно подготовить к школе, поэтому не все могут прийти отдохнуть семьей. Так что день проведения игры может в значительной мере повлиять на явку зрителей.

- Предусмотрены ли какие-то изменения или нововведения относительно комфорта зрителей на стадионе?

- Мы работаем в штатном режиме, и максимально комфортные условия для зрителей стараемся создать на каждом матче. Обещаем хорошую, приятную атмосферу. Также рассматриваем вопрос о музыкальной составляющей во время перерыва, которая стала уже традиционной на нашем стадионе, чтобы развлечь зрителей выступлениями интересных артистов. У нас уже есть несколько кандидатур, но пока они находятся на стадии обсуждения и утверждения.

- Бывают ли у гостевых команд и у «Олимпика», в частности, непривычные или особенные требования к НСК «Олимпийский»?

- Пока мы с таким не сталкивались. Болельщики «Олимпика» на стадионе бывают, но их не так много из-за специфики месторасположения самой команды. Не все могут приехать к нам в Киев, чтобы посмотреть игру и поддержать свою команду. Мы ожидаем определенное количество фанатов «Олимпика», но конкретное число будет понятно ближе к выходным.

- Какие сектора больше всего заполняют динамовские болельщики?

- Это бизнес-сектор, поскольку там центральные места, а также сектора напротив. Эти трибуны считаются наиболее удобными для просмотра и популярными. Но в этом вопросе иногда играет роль ценовая политика клуба относительно стоимости билетов. Время сейчас не самое простое, сами понимаете, люди вынуждены экономить, приобретая билеты не самой высокой ценовой категории.

- Какие новинки появятся в меню фаст-фудов?

- Этот вопрос сейчас также активно обсуждается, окончательную информацию смогу сказать ближе к матчу. Пока могу заверить, что мы обеспечим точки питания горячими напитками, так что все болельщики смогут согреться в холодную погоду.

- После последнего матча в осенней части сезона люди жаловались на проблемы с проходом на стадион…

- В очередной раз хочу напомнить зрителям, что турникетные линии откроются за два часа до матча, и для того, чтобы не чувствовать неудобств при прохождении проверки и входе на территорию стадиона, приглашаем всех прийти немного заранее. Если основная масса людей приходит за 10-15 минут до начала игры, они сами себе создают неудобства. И тут вопрос уже далеко не в количестве работающих турникетов – их достаточно, чтобы все желающие свободно попали на стадион. Более того, мы готовы открыть их хоть и все, когда знаем, что ожидается большое количество зрителей.

- Как будет обеспечиваться безопасность на стадионе?

- Система безопасности на время проведения матча всегда обсуждается с футбольным клубом «Динамо» на предматчевом совещании, чтобы мы могли скоординировать свои силы. Именно тогда будут решены вопросы и по количеству охраны, и по количеству стюардов, поскольку система безопасности зависит от ожидаемого количества зрителей.

- Уже известно, кто из VIP-персон будет присутствовать на ближайшем матче?

- Пока запросов не поступало, они приходят ближе ко дню матча. Обычно нашим частым гостем является первый президент Украины Леонид Кравчук. Он – большой поклонник киевского «Динамо» и любитель игры миллионов.