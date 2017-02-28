Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виктор АНИСИМОВ: «Субботние матчи более удобны для болельщиков»

Директор по внешним связям НСК «Олимпийский» - о подготовке к первому матчу после зимней паузы

  • 28.02.2017 23:34
  • 102 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua

Все меньше времени остается до первого домашнего поединка киевского «Динамо» в весенней части чемпионата Украины против донецкого «Олимпика».

О готовности главной арены страны, на которой будет проходить матч, а также о новинках, которые ждут зрителей, рассказал директор по внешним связям Государственного предприятия «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» Виктор Анисимов:

- Сколько зрителей ожидается на первом домашнем матче «Динамо» в новом году против «Олимпика»?

- Ориентировочно до 15 тысяч человек. С одной стороны, это начало сезона, и многие, наверняка, хотели бы пойти на футбол, но с другой, соперник у «Динамо» не самый сильный, так что зрители ожидают не самый зрелищный матч. Да и погода в значительной мере влияет. Если будет тепло и солнечно, народу может прийти больше, все-таки, матч в субботу, а не в воскресенье – это дополнительный плюс. Субботние матчи более удобны для болельщиков, поскольку впереди еще целый выходной, а если игра вечером в воскресенье, многим людям на следующий день идти на работу, детей нужно подготовить к школе, поэтому не все могут прийти отдохнуть семьей. Так что день проведения игры может в значительной мере повлиять на явку зрителей.

- Предусмотрены ли какие-то изменения или нововведения относительно комфорта зрителей на стадионе?

- Мы работаем  в штатном режиме, и максимально комфортные условия для зрителей стараемся создать на каждом матче. Обещаем хорошую, приятную атмосферу. Также рассматриваем вопрос о музыкальной составляющей во время перерыва, которая стала  уже традиционной на нашем стадионе, чтобы развлечь зрителей выступлениями интересных артистов. У нас уже есть несколько кандидатур, но пока они находятся на стадии обсуждения и утверждения.

- Бывают ли у гостевых команд и у «Олимпика», в частности, непривычные или особенные требования к НСК «Олимпийский»?

- Пока мы с таким не сталкивались. Болельщики «Олимпика» на стадионе бывают, но их не так много из-за специфики месторасположения самой команды. Не все могут приехать к  нам в Киев, чтобы посмотреть игру и поддержать свою команду. Мы ожидаем определенное количество фанатов «Олимпика», но конкретное число будет понятно ближе к выходным.

- Какие сектора больше всего заполняют динамовские болельщики?

- Это бизнес-сектор, поскольку там центральные места, а также сектора напротив. Эти трибуны считаются наиболее удобными для просмотра и популярными. Но в этом вопросе иногда играет роль ценовая политика  клуба относительно стоимости билетов. Время сейчас не самое простое, сами понимаете, люди вынуждены экономить, приобретая билеты не самой высокой ценовой категории.

- Какие новинки появятся в меню фаст-фудов?

- Этот вопрос сейчас также активно обсуждается, окончательную информацию смогу сказать ближе к матчу. Пока могу заверить, что мы обеспечим точки питания горячими напитками, так что все болельщики смогут согреться в холодную погоду.

- После последнего матча в осенней части сезона люди жаловались на проблемы с проходом на стадион…

- В очередной раз хочу напомнить зрителям, что турникетные линии откроются за два часа до матча, и для того, чтобы не чувствовать неудобств при прохождении проверки и входе на территорию стадиона, приглашаем всех прийти немного заранее. Если основная масса людей приходит за 10-15 минут до начала игры, они сами себе создают неудобства. И тут вопрос уже далеко не в количестве работающих турникетов – их достаточно, чтобы все желающие свободно попали на стадион. Более того, мы готовы открыть их хоть и все, когда знаем, что ожидается большое количество зрителей.

- Как будет обеспечиваться безопасность на стадионе?

- Система безопасности на время проведения матча всегда обсуждается с футбольным клубом «Динамо» на предматчевом совещании, чтобы мы могли скоординировать свои силы. Именно тогда будут решены вопросы и по количеству охраны, и по количеству стюардов, поскольку система безопасности зависит от ожидаемого количества зрителей.

- Уже известно, кто из VIP-персон будет присутствовать на ближайшем матче?

- Пока запросов не поступало, они приходят ближе ко дню матча. Обычно нашим частым гостем является первый президент Украины Леонид Кравчук. Он – большой поклонник киевского «Динамо» и любитель игры миллионов.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.