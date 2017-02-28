Реал Сосьедад упустил победу в матче против Эйбара

Чемпионат Испании. 25-й тур.
«Реал Сосьедад» - «Эйбар» - 2:2
Хуанми, 14, Вела, 67, с пенальти - Эскаланте, 26, Леон, 90+3
«Реал Сосьедад»: Рульи, Одриосола, Р.Навас, Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Прието, Сурутуса (Гранеро, 60), Вела (Каналес, 87), Ойярсабаль, Хуанми
«Эйбар»: Йоэль, Арбилья, Рамис, Лежён, Луна, Эскаланте (Энрич, 73), Ривера, Дани Гарсия, Леон, Инуи (Дос Сантос, 55) Пенья (Бебе, 84)
Сурутуса, 9, Хуанми, 15, 59, Ильярраменди, 78, Гранеро, 90 - Леон, 4, Лежён, 13, 46, Эскаланте, 65, Йоэль, 66, Ривера, 70
Хуанми, 59 - Лежён, 46
Источник — Sport.ua
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