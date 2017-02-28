Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Реал Сосьедад упустил победу в матче против Эйбара

Команды сыграли в результативную ничью

  • 28.02.2017 22:59
  • 120 просмотров
  • 0 комментария
Метки
marca.com
© marca.com

Чемпионат Испании. 25-й тур.

«Реал Сосьедад» - «Эйбар» - 2:2

Хуанми, 14, Вела, 67, с пенальти - Эскаланте, 26, Леон, 90+3

«Реал Сосьедад»: Рульи, Одриосола, Р.Навас, Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Прието, Сурутуса (Гранеро, 60), Вела (Каналес, 87), Ойярсабаль, Хуанми

«Эйбар»: Йоэль, Арбилья, Рамис, Лежён, Луна, Эскаланте (Энрич, 73), Ривера, Дани Гарсия, Леон, Инуи (Дос Сантос, 55) Пенья (Бебе, 84)

Сурутуса, 9, Хуанми, 15, 59, Ильярраменди, 78, Гранеро, 90 - Леон, 4, Лежён, 13, 46, Эскаланте, 65, Йоэль, 66, Ривера, 70

Хуанми, 59 - Лежён, 46
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.