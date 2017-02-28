Жуниор Мораес встретится с журналистами

28-го лютого бразильський форвард київського «Динамо» Жуніор Мораес підписав орендну угоду з китайським клубом «Тяньцзінь Цюаньцзянь». До завершення сезону 2016/2017 Мораес буде грати в китайській Суперлізі.

1-го березня Жуніор зустрінеться з представниками ЗМІ і відповість на всі запитання журналістів щодо цього переходу. Початок заходу - о 14:30.

Прес-конференція відбудеться у конференц-залі готелю Hilton (бульвар Тараса Шевченка, 30).