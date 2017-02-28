Сергей НАГОРНЯК: «Мораесу будет тяжело в чемпионате Китая»

Колишній форвард китайських «Шеньян Ханші» та «Шаньдун Лунен» Сергій Нагорняк поділився міркуваннями про перехід Жуніора Мораєса в «Тяньцзінь Цюаньцзянь».



— На скільки цей трансфер є вдалим для Мораєса саме зараз?



— Мораєсу буде важко в китайському чемпіонаті. Там є ліміт на легіонерів і вимоги до іноземців у них високі. Проте, зараз — це найкращий варіант як для «Динамо», так і для самого гравця. Кияни мають двох хороших молодих форвардів — Бєсєдіна та Яремчука, і вони є майбутнім гри в атаці київського клубу. Навіть якби в нього не було дискваліфікації, то цей трансфер все одно залишався б виправданим. Останні півроку Жуніор знаходився в нестабільному психологічному стані, що й вилилося в сутичці у матчі з «Шахтарем». Він не показував впевнену гру, не грав так, як того від нього очікували.



— Як оціните конкурента по позиції Алешандре Пату, якого недавно «Тяньцзинь Цюаньцзянь» придбав за 18 мільйонів євро? До того ж, є ще бразилець Жеванью Сантос...



— Конкуренція буде хорошою — це 100%. Мораєс повинен бути готовим, що при невдачах завжди будуть винними іноземці і з ними там не церемоняться, як в нас. Часу на адаптацію немає. Якщо за тебе заплатили кошти, ти повинен відпрацьовувати. З приводу Пато, то він вже більше відпочиває, ніж грає.



Як мені здавалося, Мораєс не дотягував сповна до рівня форварда київського «Динамо». Тому, якщо дискваліфікація не поширюється на китайську Суперлігу, то це хороший варіант для продовження кар'єри. Звісно, кияни будуть боротися, але шансів на чемпіонство немає. Думаю, друге місце «Динамо» не впустить. До того ж «Зоря» послаблена відходом Караваєва і Петряк зараз не в найкращій формі.



— Більше очікувалося, що клуб покине саме Олександр Гладкий...



— На мою думку, Гладкому не потрібно залишатися в «Динамо». В його бік є дуже сильний пресинг. Він не забив жодного м'яча і нічого не продемонстрував за цей час.