В Херсоне состоится Кубок Крыма

Откроют Кубок 1 марта губернатор Херсонщины Андрей Гордеев и вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко.

В Кубке примут участие клубы Второй лиги Мир (Горностаевка) и Энергия (Новая Каховка), а также чемпион Херсонской области среди аматоров Колос из Хлебодаровки и возрожденная Таврия.

Соревнования пройдут по круговой системе, а туры состоятся 1,3 и 7 марта.

Напомним, Таврия лишилась профессионального статуса в 2014 году после аннексии Крыма Российской Федерацией. В прошлом году клуб был возрожден и сейчас выступает в чемпионате Украины среди любителей.