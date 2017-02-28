В Херсоне состоится Кубок Крыма

Откроют Кубок 1 марта губернатор Херсонщины Андрей Гордеев и вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко.
В Кубке примут участие клубы Второй лиги Мир (Горностаевка) и Энергия (Новая Каховка), а также чемпион Херсонской области среди аматоров Колос из Хлебодаровки и возрожденная Таврия.
Соревнования пройдут по круговой системе, а туры состоятся 1,3 и 7 марта.
Напомним, Таврия лишилась профессионального статуса в 2014 году после аннексии Крыма Российской Федерацией. В прошлом году клуб был возрожден и сейчас выступает в чемпионате Украины среди любителей.
Источник — Sportarena
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