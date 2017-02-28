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Айнтрахт вышел в полуфинал Кубка Германии

Франкфуртский клуб с минимальным счетом обыграл «Арминию»

  • 28.02.2017 21:49
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2016-17, Кубок Германии. 1/4 финала.

«Айнтрахт» Ф - «Арминия» - 1:0 (1:0)

Блум, 6

«Айнтрахт»: Градецки; Абрахам; Гектор; Тавата (Варела, 59); Гачинович; Маскарель; Чандлер; Майер; Баркок (Русс, 92); Блум; Ребич (Тарашай, 83)

«Арминия»: Хесл; Берендт; Бернер; Шуппан; Герлиц; Зальгер; Шютц; Брэнди (Фогльзаммер, 46); Хемляйн (Претль, 81); Нёте; Клос

Варела, 81 - Шуппан, 76; Берендт, 82
 

Источник — Sport.ua

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