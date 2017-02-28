Хосеп ГВАРДИОЛА: «Шейх Мансур доволен игрой Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своей первой личной встрече с Шейхом Мансуром и заявил, что владелец доволен игрой «горожан» в этом сезоне.
Пользуясь свободным уикендом, на прошлой неделе «горожане» уехали на тренировочный сбор в Абу-Даби. Там Гвардиола, наконец, лично познакомился с могущественными владельцами, которые вложили в «Сити» кучу денег за последние девять лет.
«С Халдуном (Аль Мубараком, президентом клуба) мы разговариваем регулярно, но с остальными людьми, включая Шейха Мансура, мы встретились впервые. Он произвел на меня впечатление, потому что он знает абсолютно все про нас. Было приятно встретиться с ним и провести несколько часов вместе».
«Он так счастлив, потому что он смотрит все наши матчи и видит, как мы стараемся. Он требует от нас самоотдачи, и он знает, что мы выкладываемся изо всех сил и сражаемся до самого конца».
«Однако мы и они понимаем, что все определяют результаты. Если результаты будут недостаточно хороши, тогда нас заменят другими. Меня заменят другим тренером», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Добавим, что в начале недели «горожа не» уже вернулись в Манчестер и сейчас готовятся к завтрашней переигровке против «Хаддерсфилда» в рамках Кубка Англии.
Источник — Fapl.ru
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