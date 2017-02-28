Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Хачериди многое растерял из-за своего характера»

Ведущий до недавнего времени защитник сборной Украины Евгений Хачериди не попал в заявку на игру киевского Динамо, и, по словам главного тренера бело-синих Сергея Реброва, связано это исключительно с вопросами конкуренции. Однако почти все СМИ в один голос называют другие причины, намекая на дисциплину, которая у Хачериди хромает давно…



В Киеве, безусловно, во всем разберутся сами, внутри коллектива, но мы решили узнать, как в свое время удавалось держать этого футболиста в рамках главному тренеру луцкой Волыни. Слово берет Виталий КВАРЦЯНЫЙ.



— Виталий Владимирович, что, на ваш взгляд, в последнее время происходит с Евгением Хачериди?



— Признаться, достоверно я не знаю, что там у него случилось и почему он не попал в заявку на матч с Зарей. Я с Женей давно не общался. Да, парень он, конечно, с характером, но ничего плохого я вам о нем не скажу. В Волыни у меня никогда не было к нему претензий из-за его отношения к тренировкам. А какие силы сейчас на него влияют и какие в данный момент у него в голове бродят мысли, мне сказать трудно.



— Неужели в Луцке он ни разу не капризничал?



— Всякое бывало, но тренеру нужно уметь найти подход к подопечному, на что-то закрыть глаза, а где-то и наказать. Впрочем, точно могу вам сказать, что режим он никогда не нарушал. Для меня очень важным было его отношение к футболу, а оно, подчеркну, было на высочайшем уровне.



— Отсутствие Евгения Хачериди в поединке сборной Украины с Хорватией станет для нас существенной проблемой?



— Исполнители с такими данными и такими возможностями нечасто появляются в большом футболе, но Хачериди многое растерял из-за своего характера. Трудно понять, почему он так поступает…



Класс у него есть, и это он подтвердил во многих матчах национальной команды. Футбол — это самое важное, что у него сейчас должно быть в жизни, поскольку после окончания карьеры, могу предположить, парень будет локти кусать, жалея о своем поведении. Особенно по отношению к сборной — это же большая честь для любого спортсмена!



— Виталий Кварцяный считает, что защитник Динамо мог бы справиться с опекой хорватского нападающего Марио Манджукича?



— Думаю, да. Но вы не спешите списывать его со счетов — время еще есть, возможно, все образуется. Когда Женя в форме, когда серьезно готовится, это находка для противостояния с любым мощным форвардом. Персональная опека для этого защитника — не проблема, он это не раз подтверждал в матчах с сильными соперниками. Учитывая антропометрические данные нападающего сборной Хорватии, Александру Кучеру и Ярославу Ракицкому будет сложно с ним справиться. Иван Ордец? Все может быть, но защитнику Шахтера еще не хватает опыта таких встреч.



Конечно, я переживаю. И за Женю, и за сборную Украины, ведь игра с хорватами — ключевая для нас в отборочном турнире. В случае удачного исхода этого поединка перед командой Андрея Шевченко откроются хорошие перспективы…