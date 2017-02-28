Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Хачериди многое растерял из-за своего характера»

Тренер «Волыни» не знает, какие силы влияют на защитника Динамо и какие мысли бродят у него в голове

  • 28.02.2017 20:59
  • 619 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua

Ведущий до недавнего времени защитник сборной Украины Евгений Хачериди не попал в заявку на игру киевского Динамо, и, по словам главного тренера бело-синих Сергея Реброва, связано это исключительно с вопросами конкуренции. Однако почти все СМИ в один голос называют другие причины, намекая на дисциплину, которая у Хачериди хромает давно…

В Киеве, безусловно, во всем разберутся сами, внутри коллектива, но мы решили узнать, как в свое время удавалось держать этого футболиста в рамках главному тренеру луцкой Волыни. Слово берет Виталий КВАРЦЯНЫЙ.

— Виталий Владимирович, что, на ваш взгляд, в последнее время происходит с Евгением Хачериди?

— Признаться, достоверно я не знаю, что там у него случилось и почему он не попал в заявку на матч с Зарей. Я с Женей давно не общался. Да, парень он, конечно, с характером, но ничего плохого я вам о нем не скажу. В Волыни у меня никогда не было к нему претензий из-за его отношения к тренировкам. А какие силы сейчас на него влияют и какие в данный момент у него в голове бродят мысли, мне сказать трудно.

— Неужели в Луцке он ни разу не капризничал?

— Всякое бывало, но тренеру нужно уметь найти подход к подопечному, на что-то закрыть глаза, а где-то и наказать. Впрочем, точно могу вам сказать, что режим он никогда не нарушал. Для меня очень важным было его отношение к футболу, а оно, подчеркну, было на высочайшем уровне.

— Отсутствие Евгения Хачериди в поединке сборной Украины с Хорватией станет для нас существенной проблемой?

— Исполнители с такими данными и такими возможностями нечасто появляются в большом футболе, но Хачериди многое растерял из-за своего характера. Трудно понять, почему он так поступает…

Класс у него есть, и это он подтвердил во многих матчах национальной команды. Футбол — это самое важное, что у него сейчас должно быть в жизни, поскольку после окончания карьеры, могу предположить, парень будет локти кусать, жалея о своем поведении. Особенно по отношению к сборной — это же большая честь для любого спортсмена!

— Виталий Кварцяный считает, что защитник Динамо мог бы справиться с опекой хорватского нападающего Марио Манджукича?

— Думаю, да. Но вы не спешите списывать его со счетов — время еще есть, возможно, все образуется. Когда Женя в форме, когда серьезно готовится, это находка для противостояния с любым мощным форвардом. Персональная опека для этого защитника — не проблема, он это не раз подтверждал в матчах с сильными соперниками. Учитывая антропометрические данные нападающего сборной Хорватии, Александру Кучеру и Ярославу Ракицкому будет сложно с ним справиться. Иван Ордец? Все может быть, но защитнику Шахтера еще не хватает опыта таких встреч.

Конечно, я переживаю. И за Женю, и за сборную Украины, ведь игра с хорватами — ключевая для нас в отборочном турнире. В случае удачного исхода этого поединка перед командой Андрея Шевченко откроются  хорошие перспективы…

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.