Олимпик подпишет контракты с двумя футболистами

Оба футболиста прибыли в Олимпик на просмотр на прошлой неделе.
«Гемега и Жураховской сейчас находятся в расположении нашей команды и буквально на днях с ними будут подписаны контракты», — рассказал Санжар. — В феврале на сборе в Турции их с нами не было. Ребята присоединились к нам, как только мы вернулись домой. Сейчас идет урегулирование всех нюансов их будущих соглашений с Олимпиком».
22-летний Жураховский, в Украине известный по выступлениям за запорожский Металлург, не так давно стал свободным агентом — хавбек расторг контракт с Кубанью из-за задержек по зарплате. В текущем сезоне он успел сыграть только 1 матч в российской ФНЛ.
В то же время 23-летний Гемега стал свободным агентом в конце декабря, покинув Динамо, а первую половину сезона выступал на аренде за польскую Вислу, проведя 8 матчей в Экстраклясе.
Источник — Sportarena
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