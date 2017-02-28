Олимпик подпишет контракты с двумя футболистами

Главный тренер Олимпика Роман Санжар рассказал о том, что клуб подпишет контракты с полузащитниками Виталием Гемегой и Игорем Жураховским.

Оба футболиста прибыли в Олимпик на просмотр на прошлой неделе.

«Гемега и Жураховской сейчас находятся в расположении нашей команды и буквально на днях с ними будут подписаны контракты», — рассказал Санжар. — В феврале на сборе в Турции их с нами не было. Ребята присоединились к нам, как только мы вернулись домой. Сейчас идет урегулирование всех нюансов их будущих соглашений с Олимпиком».

22-летний Жураховский, в Украине известный по выступлениям за запорожский Металлург, не так давно стал свободным агентом — хавбек расторг контракт с Кубанью из-за задержек по зарплате. В текущем сезоне он успел сыграть только 1 матч в российской ФНЛ.

В то же время 23-летний Гемега стал свободным агентом в конце декабря, покинув Динамо, а первую половину сезона выступал на аренде за польскую Вислу, проведя 8 матчей в Экстраклясе.