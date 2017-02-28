Украина U-19 проиграла Израилю в первом товарищеском матче

У вівторок, 28 лютого, юнацька збірна команда України, сформована з гравців 1998 року народження, поступилася у товариському матчі на навчально-тренувальному зборі одноліткам з Ізраїлю з рахунком 1:3.

У середині першого тайму команда Володимира Єзерського отримала 11 метровий удар у власні ворота, залишившись при цьому у меншості. Таким чином ізраїльська команда відкрила рахунок у матчі.

З 50-ї по 60-ту хвилину юнаки з Землі Обітованої ще двічі розписалися у воротах «синьо-жовтих», причому третій гол наша команда знову пропустила з пенальті. Ложкою меду в бочці дьогтю для українців стало взяття воріт на 71-й хвилині, автором якого став Біленький – 1:3.

Нагадаємо, 2 березня о 13:30 за київським часом українська команда зіграє другий контрольний матч із однолітками з Ізраїлю.

Товариський матч

Ізраїль U-19 – Україна U-19 – 3:1

Гол (Україна): Біленький (71)

Ізраїль (стартовий склад): Цур – Леві, Нізхар, Арад, Голан, Халайла, Махамід, Альмог, Гарфінкель, Абу Фанні, Лакао

Україна (стартовий склад): Білик – Топалов, Костенко, Копитов, Пуди, Антошин, Ульянов, Маткобожик, Лебеденко, Гаврушко, Кожушко