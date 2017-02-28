Главный агроном НСК Олимпийский: «Погода нам благоприятствует»

Уже в ближайшую субботу киевское «Динамо» в рамках 20-го тура чемпионата Украины проведет первый домашний поединок в весенней части сезона против донецкого «Олимпика», который состоится на главной спортивной и культурной арене страны - НСК «Олимпийский».

Начальник агрономического отдела - главный агроном Государственного предприятия «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» Максим Стельмах рассказал, как газон стадиона готов для принятия этого матча:

- Первая часть сезона завершилась двумя поздними матчами против «Бешикташа» и «Шахтера» в начале декабря. Последний проходил в снежную погоду, и каким бы ни было качество газона, если поле переувлажнено, оно больше повреждается. В этот период главное сохранить то, что есть, ведь восстановление и рост травы в конце ноября - начале декабря почти останавливается. Определенные повреждения покрытия имели место, мы их исправляем, даем возможность траве вырасти, потому что зимой она отдыхала, и никакие процессы не происходили. Если под снежным покровом будет плюсовая температура, движение воздуха минимальным, начинают развиваться все бактерии, грибы, вредители, и это только вредит, вызывая развитие болезней.

- Как поле пережило морозную и снежную зиму?

- В целом, зиму мы перенесли относительно спокойно, были определенные перепады температур, ледяной дождь, поэтому появлялась тонкая корочка, которая замедляла движение воздуха, но за две недели до матча мы включили нашу котельную подогрева поля, и за три с половиной дня оно было полностью растоплено. Таким образом, мы сделали невозможным развитие болезней травы.

Сейчас основная работа - это восстановить газон, ведь выпало более 20-ти см. снега, который весь прошел сквозь покрытие, ведь мы его не чистим, а растапливаем для минимального вреда полю. Сейчас газон немного переувлажненный, но погода нам благоприятствует: нет дождя. «Солнечная» сторона почти в идеальном состоянии, а «теневая» - в процессе восстановления.

- Каким был уход за полем во время зимнего перерыва? Какие удобрения и минералы вносились в почву?

- После того, как снег сошел, мы обработали газон препаратом для противодействия болезни, он действует сразу на сам стебель, далее провели аэрацию - прокалывание самого дерна, чтобы поле подсохло, проходило максимальное движение воздуха и укрепились корни. Также внесли гранулированные удобрения, которые при плюсовой температуре растворяются, а при минусовой приостанавливают свое действие - в результате трава начинает подниматься, ее прирост очевиден. Мы уже дважды ее косили, а там, где это необходимо, будем ее досевать.

- Какие мероприятия предусмотрены в оставшееся до матча время?

- Обработаем поле жидким удобрением с содержанием азота, которое придаст картинке контраста и яркости. А сам газон уже физически готов к проведению матча. Сейчас еще даем ему возможность расти и дышать, потому что если укатывать, поле утрамбуется и траве будет трудно, поэтому это стоит делать ближе ко дню матча, это наша обычная практика. Словом, приближаемся к финальному этапу нашей подготовки - останется косить траву и наводить разметку. Думаю, в субботу мы сможем качественно провести этот матч.

- Какая периодичность проведения поединков оптимальная в это время?

- Конечно, для поля желательно проводить их меньше, но в целом, мы готовы принимать игры примерно каждые 10 дней, но на это влияет много факторов, в том числе, и погодные условия. Если вспомнить 2015 год, когда у нас играли и «Динамо» и «Днепр», был насыщенный график и еще и погодные условия против нас: почти каждый матч проходил под дождем. При таких условиях структура газона повреждается гораздо больше, чем в сухую погоду.