«Наполи» в случае домашней победы над «Аталантой» мог устраивать «Роме» напряжённые выходные дни, но «адзурри» взяли и отдали три очка «королям провинциалов», которые теперь имеют веские шансы завершить чемпионат Италии в ураганном ритме. Четвёртое место «Аталанты» прямо сейчас - уникальная возможность бергамасков устроить сенсацию.

«Адзурри» планировали забить быстрый гол и снимать все вопросы, но у хозяев не получился план блицкрига. Вместо этого кампанийцы зажались у своих ворот, не зная как им реагировать на опасные наскоки гостей. До поры до времени такое поведение было оправдано результатом. Всё-таки при счёте 0:0 всегда можно скрасить о себе впечатление - провести одну разящую атаку и добыть победу. И уже в этом случае ни один специалист не предъявит тебе претензии. Однако, планы начали рушиться на двадцать восьмой минуте. Подача с правого фланга «Аталанты» нашла Кальдару. Игрок гостей был забыт всеми защитниками неаполитанского клуба. Удар в створ ворот Рейны оказался результативным - 0:1.

Пропущенный мяч взбодрил неаполитанцев. Поражение на «Сан-Паоло в преддверии ответного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов не было критичным, но для формирования уверенности необходимые качественные результаты. На сороковой минуте последовала хорошая атака «адзурри». Мертенс получил мяч на линии штрафной, здорово обыграл Кальдару, проник в штрафную, но удар у него не получился. До конца первой половины у ворот «Аталанты» случился ещё один момент. Мертенс пробил в ближний угол и Берише пришлось показывать все свои силы, чтобы дотягиваться до футбольного снаряда.

Едва началась вторая половина, как «Аталанта» могла делать счёт 2:0. Толой сделал длинную передачу вперёд, Гулям ошибся на перехвате и Петанья вышел на ударную позицию и пробил низом. Рейна справился с поставленной угрозой. «Наполи» должно было помочь численное большинство после удаления Франка Кесси, но на второй минуте игры в неравных составах Маттиа Кальдара сделал счёт 2:0.

Быстрая контратака бергамасков развилась благодаря рывку Спинаццолы с левого фланга, навес между двумя игроками «Наполи» нашёл Кальдару, который без обработки сделал счёт 0:2. В оставшееся время игры «Аталанта» сохранила свое преимущество и увезла из Неаполя три боевых очка.

«Наполи» - «Аталанта» - 0:2

Голы: Кальдара, 28, 70.

«Наполи»: Рейна – Хисай (Маджо, 79), Максимович, Альбиоль, Гулам – Зьелински, Диавара, Хамшик (Милик, 59) – Кальехон, Мертенс, Инсинье (Паволетти, 79).

«Аталанта»: Бериша – Толой, Кальдара, Масьелло – Конти, Кессье, Фройлер, Спинаццола – Куртич (Кристанте, 86) – Петанья (Зуканович, 90+1), Гомес (Грасси, 83).

Предупреждения: Хисай – Бериша, Кессье.

Удаление: Кессье, 67 (вторая желтая).





Турнирный расклад главного итальянского матча тура не таил никаких подводных камней. «Рома» в случае победы могла вздохнуть спокойно, освободившись от назойливого внимания «Наполи», а «Интеру» категорически нельзя было проигрывать, иначе все героические выходки дружины Стефано Пиоли в последних игровых днях могли были быть сведены к нулю.

Миланские болельщики перед игрой восхищались Раджой Найнгголаном, который вновь позволил себе несколько нелицеприятных высказываний в адрес соперников «Ромы». По иронии судьбы именно бельгийский полузащитник, славящийся своей ненавистью к «Ювентусу», похоронил надежды «нерадзурри», но обо всём по порядку. Настоящим героем со знаком «минус» в отчётной встрече стал полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини. Новичок «нерадзурри» радовался за своих недавних одноклубников из «Аталанты», которым удалось победить «Наполи». В то же время в случае поражения могла возникнуть ситуация, при которой бергамаски бы намного опережали в таблице игрока, который, как ему казалось, в январе 2017 года отправлялся на повышение.

Гальярдини проиграл две ключевые дуэли в каждом из таймов. В первой половине Гальярдини оказался на правом фланге обороны в результате атаки Найнгголана на девятой минуте. Бельгиец не стал придумывать ничего сверхъестественного: вместо финтов Раджа просто оставил Роберто позади себя, а сам смело взял игру на себя, сделал пару метров вперёд и с двадцати пяти метров красивым выстрелом по дуге поразил владения Хандановича.

«Интеру» могла помочь редкая ошибка в обороне «Ромы», произошедшая на правом фланге. Мяч был доставлен до Жоау Мариу, под выстрел которого подстроился соперник. «Рома» не стала прижиматься к своим воротам и вместо этого попыталась сделать счёт 0:2. Джеко выходил на ударную позицию, но Ханданович великолепно проявил себя на последнем рубеже.

Попытки «Интера» атаковать были неудачными. Всё, что удавалось миланцам, было исключительно благодаря ошибкам «Ромы». На 51 минуте Перишич не улучил минутку для удара по воротам соперника - Перес заблокировал попытку оппонента. Расплата была скорой. Над «Сан-Сиро» зажглась «свеча», Гальярдини проиграл верх Найнгголану и начал выпрашивать у судьи штрафной удар. «Ниндзя» совершил слаломный проход через всё поле, сближаясь с Меделем нанёс удар в верхнюю «девятку» - Ханданович снова капитулировал.

Интрига зажглась с новой силой, когда Икарди удалось замкнуть на дальней штанге прострел Перешича, но перевес «Ромы» в уровне игры скоро дал о себе знать. Потасовка в центре поля сбила весь настрой миланцев, пока Д-Амброзио и Медель приходили в себя Джеко в одиночку разобрался с двумя защитниками и заработал пенальти. Диего Перотти незадолго оказался на поле и он со спокойной душой переиграл Хандановича, застывшего по центру. «Рома» победила и продолжила погоню за «Ювентусом».

«Интер» - «Рома» - 1:3

Голы: Наингголан, 12, 56, Мауро Икарди, 81, Диего Перотти, 85, пенальти.

«Интер»: Ханданович — Мурильо, Медель, Д`Амброзио — Кандрева (Габигол, 75), Гальярдини, Кондогбия, Перишич — Брозович (Эдер, 55), Мариу — Икарди.

«Рома»: Щесны — Рюдигер, Манолас, Фасио, Жезус — Де Росси (Паредес, 84), Строотман — Салах (Перотти, 72), Наингголан, Перес (Вермален, 89) — Джеко.

Предупреждение: Перишич, Мурильо - Де Росси, Фасио.





И «Фиорентина», и «Торино» в этом сезоне не показывают той игры, которой от них ожидают болельщики. Но если «Торино» всегда считался середняком чемпионата Италии, то восьмое место «фиалок» - это далеко не то, чего заслуживает эта команда. У нынешней «Фиорентины» существуют серьезные проблемы с комплектацией состава, ведь Паулу Соузе минувшей зимой и летом не дали достаточно финансов для того, чтобы вывести команду на новый уровень. В похожих условиях работает и Синиша Михайлович, который хоть и выстрелил в первой части сезона, но во второй пока что не может привести в действие механизм.

В этом противостоянии должен был победить тот, у кого на данный момент выше мотивация в турнирной таблице. А у кого она может быть выше, если «Фиорентина» уже потеряла всякие шансы на выход в Лигу чемпионов, а участием в Лиге Европы ее давно нельзя заинтересовать. Аналогичная ситуация и с «Торино», который, похоже, понемногу начал готовиться к новому сезону. Тем не удивительней и результат матча, в котором «быкам» удалось добиться яркой и волевой ничьей, а «фиалки» вновь вынуждены терять очки на собственном стадионе.

«Фиорентина» - «Торино» - 2:2

Голы: Сапонара, 8, Калинич, 38 — Белотти 65, 85.

На 62-й минуте Белотти не забил пенальти (перекладина).

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Астори, Родригес, Сальседо, Кьеза, Сапонара (Кристофоро, 80), Санчес (Томович, 76), Валеро, Бадель, Тельо (Оливера, 88), Калинич.

«Торино»: Харт, Айети (Россеттини, 46), Баррека, Дзаппакоста, Моретти, Лукич, Бенасси (Густафссон, 58), Базелли, Яго Фальке, Бойе (Ляйич, 69), Белотти.

Предупреждения: Сапонара — Лукич, Бенасси.



