Реал заинтересован в Бонуччи

Как сообщает портал Talksport, мадридский «Реал» уже присмотрел замену Пепе, который может покинуть клуб этим летом: по информации источника, «сливочные» нацелены на приобретение центрального защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, у которого возникли проблемы с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Переговоры о продлении контракта Пепе не продвигаются, а его соглашение заканчивается уже этим летом. Учитывая многочисленные слухи об уходе португальца в один из китайских клубов, можно предположить, что «Реал» считает этап Пепе в клубе завершенным.

Пока неизвестно, на чью сторону встанет «Ювентус» в ситуации между Бонуччи и Аллегри, и после разрешения этой проблемы «Мадрид» начнет переговоры с итальянским клубом, одновременно рассматривая другие варианты. Не стоит забывать про Хесуса Вальехо, который играет на правах аренды в «Айнтрахте» и является одним из открытий сезона в Бундеслиге. Единственной проблемой в данном случае становится возраст защитника: в свои 20 лет он проводит на высшем уровне только первый сезон, и «Реал» не хочет торопиться с его возвращением в первую команду.