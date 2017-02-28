Жуниор МОРАЕС: «Предложение из Китая оказалось самым интересным»

Нападающий «Динамо» Жуниор Мораес прокомментировал свой переход в китайский клуб «Тяньцзинь Цюанцзянь».

«Считаю, это хороший вариант для меня, - сказал Жуниор Мораес после того, как все формальности были улажены. – Так сложились обстоятельства, что я рассматривал разные варианты, и предложение из Китая об аренде до конца сезона оказалось самым интересным и подходящим.

Это популярное перспективное футбольное направление, новый рынок, который в последние годы очень активно развивается. В местной Суперлиге выступает очень много выдающихся футболистов европейского и мирового уровня, что делает чемпионат Китая очень интересным. Этот вариант устроил оба клуба и меня, поэтому решили осуществить мой переход. В Китае хорошие условия для работы, и мне интересно попробовать свои силы в этом чемпионате, это серьезный вызов для меня.

Я благодарен руководству «Динамо», которое пошло мне навстречу, в частности, президенту клуба Игорю Суркису, который учел не только условия контракта, но и с пониманием отнесся к моим личным обстоятельствам, и поспособствовал этому переходу.

Вне зависимости от того, как сложится моя дальнейшая карьера, хочу сказать, что провел в «Динамо» прекрасные полтора года, и буду с теплотой вспоминать это время. Спасибо за поддержку киевским болельщикам, я старался играть для них, делал это со всей душой и всем сердцем», - сказал Мораес.