Новый магазин киевского Динамо открылся в ТРЦ LAVINA

В сети магазинов ФК «Динамо» (Киев) пополнение! Новый фан-шоп самого титулованного клуба Украины, в нынешнем году отмечающего 90-летие, открылся в ТРЦ LAVINA (г.Киев, ул. Берковецкая, 6).

В ассортименте магазина представлены самые востребованные товары – экипировка TM adidas, оригинальная одежда в стиле «Динамо Киев» для взрослых и детей, аксессуары, сувениры. Квалифицированные консультанты магазина помогут подобрать товар, отвечающий всем пожеланиям покупателей. Для дополнительного удобства, здесь же установлен терминал, с которого можно посетить официальный интернет-магазин shop-fcdk.com и заказать не представленную в магазине продукцию.

В ТРЦ LAVINA ФК «Динамо» (Киев) реализовал новый формат фирменного магазина. В оформлении использованы черный, белый и серый цвета, характерно подчеркивая продукцию, большая часть которой сделана в корпоративном синем цвете. Оригинальные светильники общего освещения выполнены в стиле сегментов мяча, указатели в примерочные сделаны из искусственной травы. Еще одна запоминающаяся особенность – оформление стен автографами игроков клуба.

Магазин ФК «Динамо» (Киев) работает ежедневно без перерывов с 10:00 до 22:00. Кроме непосредственно продажи клубной продукции, в магазине будут проводиться встречи и автограф-сессии с игроками клуба.