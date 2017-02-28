Сборная Украины отказалась от проведения товарищеского матча 28 марта

Сборная Украины не будет проводить товарищескую встречу 28 марта. Среди возможных соперников команды Андрея Шевченко рассматривались сборные Албании, Боснии и Герцеговины, а также Египта.
Таким образом, национальная команда проведет в марте всего один поединок – с хорватами, который состоится 24 марта в Загребе на стадионе «Максимир».
Напомним, три игры 22-го тура УПЛ будут перенесены в интересах сборной .
Источник — Футбол 24
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