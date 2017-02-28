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Сборная Украины отказалась от проведения товарищеского матча 28 марта

Команда Андрея Шевченко сыграет всего один поединок в марте

  • 28.02.2017 17:10
  • 1269 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Сборная Украины не будет проводить товарищескую встречу 28 марта. Среди возможных соперников команды Андрея Шевченко рассматривались сборные Албании, Боснии и Герцеговины, а также Египта.

Таким образом, национальная команда проведет в марте всего один поединок – с хорватами, который состоится 24 марта в Загребе на стадионе «Максимир».

Напомним, три игры 22-го тура УПЛ будут перенесены в интересах сборной .

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 28.02.2017 17:53
    +1
    И правильно! Оно нам надо? Мы и так лучше всех играем!
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    viksilverland
      viksilverland, 28.02.2017 18:03
    0
    уроди блін..слів нема...вже другий раз...нафіга????????практики не треба...одні тернировочки і кросік та біг трусцою будем робить...далеко підемо
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 28.02.2017 18:21
    +3
    Товарняки потрібно проводити перед офіційнимиІграми, а не після них, щоб всі гравці хоть по 1 тайму відіграли притерлись один до одного.+5 числа Динамо і Шахтар будуть грати КубковіМатчі і ми не знаєм які там домовленості. Можливо Шевченку сказали ми ідем на зустріч тобі(перенісши 22 тур) а ти піди нам(відпусти гравців скоріше). Великого смислу в тов.матчі після Хорватії я не бачу, якщо вони знову зустрінуться Бог знає коли. Хоча могли зіграти ті гравці які не брали участь в попер.матчі.
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