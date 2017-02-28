ФРАНКОВ: Попал бы Мораес в Китай, если бы не завалил игроков Шахтера?

Член Исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал аренду бразильского нападающего «Динамо» Жуниора Мораеса в китайский клуб «Тяньцзинь Цюанцзянь».

«Где найдешь, где потеряешь... Вот попал бы Мораес в Китай, если бы завалил только двух, а не трех игроков «Шахтера»? А если б ни одного?!» - написал Франков в Twitter.

Напомним, Жуниор Мораес получил пятиматчевую дисквалификацию от КДК ФФУ за участие в потасовке в матче с «Шахтером» (3:4).