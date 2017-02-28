ФРАНКОВ: Попал бы Мораес в Китай, если бы не завалил игроков Шахтера?

Член Исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал аренду бразильского нападающего «Динамо» Жуниора Мораеса в китайский клуб «Тяньцзинь Цюанцзянь».
«Где найдешь, где потеряешь... Вот попал бы Мораес в Китай, если бы завалил только двух, а не трех игроков «Шахтера»? А если б ни одного?!» - написал Франков в Twitter.
Напомним, Жуниор Мораес получил пятиматчевую дисквалификацию от КДК ФФУ за участие в потасовке в матче с «Шахтером» (3:4).
Где найдешь, где потеряешь... Вот попал бы Мораэс в Китай, если бы завалил только двух, а не трех игроков "Шахтера"? А если б ни одного?!— Артем Франков (@frankov11) 28 лютого 2017 р.
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Ну вот что он хотел сказать своим постом в соц сети? Какая идея? Где вывод? Зачем такое вообще выкладывать? ...
Вот почему тебя это интересует? Какой смысл в твоем комменте? Где вывод? Зачем так комментировать?
Читаю пост и у меня сразу после него вопрос: "И что? Хорошо это или плохо? Какую мысль хотел донести?". Вот потому и написал, что осталось абсолютно непонятным, что он хотел этим сказать.
А тебя жаба давит что тебе не отвалили за твой высер?
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