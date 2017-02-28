Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФРАНКОВ: Попал бы Мораес в Китай, если бы не завалил игроков Шахтера?

Украинский журналист - о переходе бразильца в «Тяньцзинь Цюанцзянь»

  • 28.02.2017 16:52
  • 2194 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Член Исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал аренду бразильского нападающего «Динамо» Жуниора Мораеса в китайский клуб «Тяньцзинь Цюанцзянь».

«Где найдешь, где потеряешь... Вот попал бы Мораес в Китай, если бы завалил только двух, а не трех игроков «Шахтера»? А если б ни одного?!» - написал Франков в Twitter.

Напомним, Жуниор Мораес получил пятиматчевую дисквалификацию от КДК ФФУ за участие в потасовке в матче с «Шахтером» (3:4).

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    BlueBlood
    online
      BlueBlood, 28.02.2017 17:27
    -3
    Ну вот что он хотел сказать своим постом в соц сети? Какая идея? Где вывод? Зачем такое вообще выкладывать? ...
    Ссылка
    mafiozi250
      mafiozi250, 28.02.2017 17:36
    -3
    Сколько Франкову Сурок отвалил за такой пост?
    Ссылка
    googlle
      googlle, 28.02.2017 17:48
    0
    BlueBlood, 28.02.2017 17:27
    Ну вот что он хотел сказать своим постом в соц сети? Какая идея? Где вывод? Зачем такое вообще выкладывать? ...
    Вот почему тебя это интересует? Какой смысл в твоем комменте? Где вывод? Зачем так комментировать?
    Ссылка
    BlueBlood
    online
      BlueBlood, 28.02.2017 17:54
    +1
    googlle, 28.02.2017 17:48
    BlueBlood, 28.02.2017 17:27
    Ну вот что он хотел сказать своим постом в соц сети? Какая идея? Где вывод? Зачем такое вообще выкладывать? ...

    Вот почему тебя это интересует? Какой смысл в твоем комменте? Где вывод? Зачем так комментировать?

    Читаю пост и у меня сразу после него вопрос: "И что? Хорошо это или плохо? Какую мысль хотел донести?". Вот потому и написал, что осталось абсолютно непонятным, что он хотел этим сказать.
    Ссылка
    yarmola89
    online
      yarmola89, 28.02.2017 18:04
    +1
    mafiozi250, 28.02.2017 17:36
    Сколько Франкову Сурок отвалил за такой пост?

    А тебя жаба давит что тебе не отвалили за твой высер?
    Ссылка
    viksilverland
      viksilverland, 28.02.2017 18:09
    0
    Я знаю почему Франков написал этот пост...потому что он любит внимание и любит читать о себе разные комменты на Спорт УА
    Ссылка
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 28.02.2017 18:14
    +1
    Что он хотел сказать"??? Так и не понял
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.