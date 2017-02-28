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Мирослав СТУПАР: «Вида вынес мяч вместе с ногами Бонавентуре»

Экс-арбитр ФИФА рассказал о спорных моментах поединка «Заря» - «Динамо»

  • 28.02.2017 16:43
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dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар
© dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар разобрал спорные моменты поединка «Заря» - «Динамо» (1:2).

«Матч тура. У опытного Труханова не было проблем, он хорошо отработал. Были несколько моментов, которые заслуживают внимания.

На 24-й минуте желтую карточку получил Вида, после чего очень эмоционально апеллировал к арбитру на счет того, что в подкате он сыграл в мяч. Действительно, в мяч, но Домагой вынес мяч вместе с ногами Бонавентуре. Вида действовал неразумно, не думая о безопасности здоровья соперника. Бонавентуре получил травму и вынужден был покинуть поле. Оправдания Виды - безосновательны, ведь он банально «переехал» соперника.

Удаление Опанасенко, который не справлялся с молодым и техническим Шепелевым, вполне очевидное и закономерное. Евгений получил два предупреждения и в конце матча покинул поле.

Третий момент - это потеря арбитром внимания на 56-й минуте, когда Николай Морозюк из-за пределов штрафной площадки пробил по воротам, мяч вылетел за пределы поля, а Константин Труханов распорядился пробить удар от ворот. Морозюк не согласился с решением арбитра и был прав. Мяч на своем пути попал в спину защитника «Зари» и уже от нее покинул поле. Это - угловой удар и продолжение атаки» - подытожил Ступар.

Источник — ua-football

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