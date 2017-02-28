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ФЕЛЛАЙНИ: «Всегда прислушиваюсь к тому, что говорит Ибрагимович»

Полузащитник «Ман Юнайтед» рассказал о роли шведа в команде

  • 28.02.2017 16:08
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ФК Манчестер Юнайтед. Маруан Феллайни
© ФК Манчестер Юнайтед. Маруан Феллайни

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни высказал мнение о неимоверной ценности Златана Ибрагимовича для команды.

«Мы должны благодарить Златана, потому что он всегда находится в нужном месте в нужное время. Он забивает голы. Златан важный игрок, причем он важен в каждом матче. Все знают, что он великий футболист, который упорно трудится, у него есть характер и что он всегда хочет быть победителем. Это видно в процессе обучения. Во время матчей он первый, кто хочет выиграть. Его желание положительно влияет на команду.

Ибрагимович придал мне уверенность. Он поддерживал меня в непростые времена. Этот человек – победитель, который завоевал множество трофеев повсюду. Всегда прислушиваюсь к тому, что он мне говорит», — сказал Феллайни.

Источник — Mirror

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