ФЕЛЛАЙНИ: «Всегда прислушиваюсь к тому, что говорит Ибрагимович»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни высказал мнение о неимоверной ценности Златана Ибрагимовича для команды.
«Мы должны благодарить Златана, потому что он всегда находится в нужном месте в нужное время. Он забивает голы. Златан важный игрок, причем он важен в каждом матче. Все знают, что он великий футболист, который упорно трудится, у него есть характер и что он всегда хочет быть победителем. Это видно в процессе обучения. Во время матчей он первый, кто хочет выиграть. Его желание положительно влияет на команду.
Ибрагимович придал мне уверенность. Он поддерживал меня в непростые времена. Этот человек – победитель, который завоевал множество трофеев повсюду. Всегда прислушиваюсь к тому, что он мне говорит», — сказал Феллайни.
Источник — Mirror
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