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Жуниор Мораес переходит в Тяньцзинь Цюанцзянь

Бразильский форвард «Динамо» отправится в Китай

  • 28.02.2017 16:04
  • 3626 просмотров
  • 16 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Жуниор Мораес
© fcdynamo.kiev.ua. Жуниор Мораес

29-летний нападающий переходит в «Тяньцзинь Цюанцзянь» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Новый клуб Мораеса в 2016-м году выиграл первую лигу местного первенства и 4-го марта стартует в Суперлиге Китая.

Напомним, что в последнем матче осенней части чемпионата с «Шахтером» (3:4) Жуниор Мораес был удален и впоследствии дисквалифицирован КДК ФФУ на пять матчей. 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    spise
      spise, 28.02.2017 16:08
    +2
    Значит нам туда дорога...
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.02.2017 16:12
    +7
    Значить бабла пристойноВідлистали....А що йому тут залишалось? 7 матчів після дискваліфікації?! Справимся. Є Беседін і Яремчук, для Збірної це навіть краще.
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    aksel88
    aksel88, 28.02.2017 16:13
    +5
    пока название запомнишь можно обцюанитись
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    Sergey Kaliberda
      Sergey Kaliberda, 28.02.2017 16:14
    +4
    А я все мечтаю о составе, игравшем в полуфмнале лиги чемпионов ). Из всех иностранцев только Хацкевич с Белькевичем.) Вот какую команду надо строить.
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    Lemieux
      Lemieux, 28.02.2017 16:18
    +5
    Блин, Китай и к футболу подбирается)))
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    Евгений Еременко
      Евгений Еременко, 28.02.2017 16:22
    -1
    зачем он им? там есть пато и луис фабиано
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    Евгений Еременко
      Евгений Еременко, 28.02.2017 16:23
    0
    а фабиано уже ушел...тогда может быть))
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    Veteran80
    online
      Veteran80, 28.02.2017 16:37
    -5
    Sergey Kaliberda, 28.02.2017 16:14
    А я все мечтаю о составе, игравшем в полуфмнале лиги чемпионов ). Из всех иностранцев только Хацкевич с Белькевичем.) Вот какую команду надо строить.
    Тогда играла СбУ +2 белоруса и Каха! Сейчас уже украинцы быстрее идут в Шахту или в Турцию ,чем в ДК. Даже Заря по игре стала интереснее динамы. Но сколько разговоров было о привлечении Морайеса в СбУ...
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    Zirkaa
    online
      Zirkaa, 28.02.2017 16:44
    0
    А тренер этой команды ни кто иной как Фабио Каннаваро
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    valenok.21
    online
      valenok.21, 28.02.2017 16:47
    -3
    Еще один нападающий минус. А-ля теодорчик.
    А сколько шуму было - такой забивной, такой нужный динаме, такой крутой. Способный решить проблемы динамы в нападении.
    Неужели беседин и др. круче? Неужели они полноценная и достаточная замена?
    Украинизация на марше. Вот только до атлетика им как до бильбао рачки.
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    leejohn
    online
    leejohn, 28.02.2017 16:48
    -1
    и что теперь? Гладкого обратно в основу?))))
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    sasha112006
    online
      sasha112006, 28.02.2017 16:49
    0
    Саша Гладкий порешал
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.02.2017 16:51
    +2
    Veteran80, 28.02.2017 16:37

    Тогда играла СбУ +2 белоруса и Каха! Сейчас уже украинцы быстрее идут в Шахту или в Турцию ,чем в ДК. Даже Заря по игре стала интереснее динамы. Но сколько разговоров было о привлечении Морайеса в СбУ...
    В Динамо достатньо свого резерву Українців, не даремно Динамо Чемпіони України у всіх віковихГрупах. Потрібен ще тренер, який зможе зробити Динамо тогоЗразка.
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    acfred
    online
    acfred, 28.02.2017 16:51
    -1
    sasha112006, 28.02.2017 16:49
    Саша Гладкий порешал
    ха ха )))) уууууу))
    Ссылка
    torgrim
    online
      torgrim, 28.02.2017 16:53
    0
    Sergey Kaliberda, 28.02.2017 16:14
    А я все мечтаю о составе, игравшем в полуфмнале лиги чемпионов ). Из всех иностранцев только Хацкевич с Белькевичем.) Вот какую команду надо строить.

    + Каха
    Ссылка
    acfred
    online
    acfred, 28.02.2017 16:53
    0
    Sergey Kaliberda, 28.02.2017 16:14
    А я все мечтаю о составе, игравшем в полуфмнале лиги чемпионов ). Из всех иностранцев только Хацкевич с Белькевичем.) Вот какую команду надо строить.

    с кого ее строить? + до Лобановского еще не один тренер в Украине не подобрался и близко !
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