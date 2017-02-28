Жуниор Мораес переходит в Тяньцзинь Цюанцзянь

29-летний нападающий переходит в «Тяньцзинь Цюанцзянь» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Новый клуб Мораеса в 2016-м году выиграл первую лигу местного первенства и 4-го марта стартует в Суперлиге Китая.
Напомним, что в последнем матче осенней части чемпионата с «Шахтером» (3:4) Жуниор Мораес был удален и впоследствии дисквалифицирован КДК ФФУ на пять матчей.
Источник — ФК Динамо Киев
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А сколько шуму было - такой забивной, такой нужный динаме, такой крутой. Способный решить проблемы динамы в нападении.
Неужели беседин и др. круче? Неужели они полноценная и достаточная замена?
Украинизация на марше. Вот только до атлетика им как до бильбао рачки.
Тогда играла СбУ +2 белоруса и Каха! Сейчас уже украинцы быстрее идут в Шахту или в Турцию ,чем в ДК. Даже Заря по игре стала интереснее динамы. Но сколько разговоров было о привлечении Морайеса в СбУ...
+ Каха
с кого ее строить? + до Лобановского еще не один тренер в Украине не подобрался и близко !
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