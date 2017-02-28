Украинский форвард «Гранады» Артем Кравец, который 10 дней назад получил надрыв приводящей мышцы, продолжает восстановительные процедуры.
С сегодняшнего дня Кравец приступил к беговым упражнениям по индивидуальной программе.
Завтра его команда сыграет матч чемпионата Испании против «Алавеса».
Источник — ФК Гранада
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.