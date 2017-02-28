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Кравец приступил к беговым упражнениям

27-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы

  • 28.02.2017 15:43
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Sport.ua. Артем Кравец
© Sport.ua. Артем Кравец

Украинский форвард «Гранады» Артем Кравец, который 10 дней назад получил надрыв приводящей мышцы, продолжает восстановительные процедуры.

С сегодняшнего дня Кравец приступил к беговым упражнениям по индивидуальной программе.

Завтра его команда сыграет матч чемпионата Испании против «Алавеса».

Источник — ФК Гранада

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