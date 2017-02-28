Кравец приступил к беговым упражнениям

с кого ее строить? + до Лобановского еще не один тренер в Украине не подобрался и близко !

+ Каха

ха ха )))) уууууу))

В Динамо достатньо свого резерву Українців, не даремно Динамо Чемпіони України у всіх віковихГруп...

Саша Гладкий порешал

и что теперь? Гладкого обратно в основу?))))

Еще один нападающий минус. А-ля теодорчик.А сколько шуму было - такой забивной, такой нужный дина...

А тренер этой команды ни кто иной как Фабио Каннаваро