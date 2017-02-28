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ОФИЦИАЛЬНО: Габовда перешел в Рух из Винников

27-летний хавбек отыграл прошлый сезон в минском «Динамо»

  • 28.02.2017 15:26
  • 1109 просмотров
  • 3 комментария
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fcruh.com. Юрий Габовда
© fcruh.com. Юрий Габовда

Український півзахисник Юрій Габовда уклав контракт з винниківським «Рухом». Деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Габовда провів зимовий збір з «Олександрією», але відмовився підписувати контракт з командою. Минулий рік 27-річний хавбек провів у мінському «Динамо», яке покинув на правах вільного агента.

Наразі «Рух» займає 3 місце в турнірній таблиці Другої ліги, відстаючи від лідера на 2 очки.

Источник — ФК Рух Винники

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.02.2017 15:44
    +10
    Якщо Габовда 1 рік провів у Білорусії, то це означає що він відомий в Европі футболіст?!
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    spise
      spise, 28.02.2017 16:09
    0
    А по моему, как для команды 2-ой лиги очень даже хорошо
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    Veteran80
    online
      Veteran80, 28.02.2017 16:50
    0
    spise, 28.02.2017 16:09
    А по моему, как для команды 2-ой лиги очень даже хорошо
    А для Габовды вообще пик карьеры!
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