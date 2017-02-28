ОФИЦИАЛЬНО: Габовда перешел в Рух из Винников

Український півзахисник Юрій Габовда уклав контракт з винниківським «Рухом». Деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Габовда провів зимовий збір з «Олександрією», але відмовився підписувати контракт з командою. Минулий рік 27-річний хавбек провів у мінському «Динамо», яке покинув на правах вільного агента.

Наразі «Рух» займає 3 місце в турнірній таблиці Другої ліги, відстаючи від лідера на 2 очки.