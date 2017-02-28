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Алексей Антонов перешел в венгерский Дьирмот

30-летний нападающий будет выступать в аутсайдере чемпионата Венгрии

  • 28.02.2017 14:55
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ФК Черноморец. Алексей Антонов
© ФК Черноморец. Алексей Антонов

Бывший форвард «Черноморца» Алексей Антонов перебрался в чемпионат Венгрии. 30-летний нападающий подписал контракт с клубом «Дьирмот».

В нынешнее межсезонье Антонов пытался трудоустроиться в российском «Анжи» и в другом венгерском клубе - «Халадаш».

Напомним, около месяца назад в «Дьирмот» перешел еще один украинец Владимир Танчик.

В турнирной таблице чемпионата Венгрии команда Танчика и Антонова замыкают турнирную таблицу с 15 очками.

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