Алексей Антонов перешел в венгерский Дьирмот

Бывший форвард «Черноморца» Алексей Антонов перебрался в чемпионат Венгрии. 30-летний нападающий подписал контракт с клубом «Дьирмот».
В нынешнее межсезонье Антонов пытался трудоустроиться в российском «Анжи» и в другом венгерском клубе - «Халадаш».
Напомним, около месяца назад в «Дьирмот» перешел еще один украинец Владимир Танчик.
В турнирной таблице чемпионата Венгрии команда Танчика и Антонова замыкают турнирную таблицу с 15 очками.
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