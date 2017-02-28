ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Голодюк сам попросился в Карпаты»

Генеральный директор Карпат Юрий Дячук-Ставицкий рассказал о возвращении полузащитника Олега Голодюка во львовский клуб.

«Голодюк сам попросился в команду. Пришел и сказал, что хочет домой. Посмотрим, что из этого получится.

По этому поводу с тренером еще не разговаривал, но это дело такое. Местный футболист, воспитанник нашего клуба, если так хотел вернуться, то нужно возвращать, – говорит Дячук-Ставицкий.

В составе Карпат 29-летний хавбек провел 163 матча и забил 13 голов.