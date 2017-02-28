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ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Голодюк сам попросился в Карпаты»

Олег Голодюк вернулся во львовские «Карпаты»

  • 28.02.2017 14:51
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Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты
Генеральный директор Карпат Юрий Дячук-Ставицкий рассказал о возвращении полузащитника Олега Голодюка во львовский клуб.
 
«Голодюк сам попросился в команду. Пришел и сказал, что хочет домой. Посмотрим, что из этого получится.
 
По этому поводу с тренером еще не разговаривал, но это дело такое. Местный футболист, воспитанник нашего клуба, если так хотел вернуться, то нужно возвращать, – говорит Дячук-Ставицкий.
 
В составе Карпат 29-летний хавбек провел 163 матча и забил 13 голов.
 

Источник — ТК Футбол

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