ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Голодюк сам попросился в Карпаты»

Генеральный директор Карпат Юрий Дячук-Ставицкий рассказал о возвращении полузащитника Олега Голодюка во львовский клуб.
«Голодюк сам попросился в команду. Пришел и сказал, что хочет домой. Посмотрим, что из этого получится.
По этому поводу с тренером еще не разговаривал, но это дело такое. Местный футболист, воспитанник нашего клуба, если так хотел вернуться, то нужно возвращать, – говорит Дячук-Ставицкий.
В составе Карпат 29-летний хавбек провел 163 матча и забил 13 голов.
Источник — ТК Футбол
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