ВЕРНИДУБ: «Не вижу смысла изменять расписание чемпионата под сборную»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о состоянии дел в команде и о возможном переносе 22-го тура УПЛ.

— Юрий Николаевич, как здоровье у Соболя?

— Все нормально. Эдуард приболел еще 20 февраля, но сейчас он уже в норме и по полной программе готовится к следующему матчу, против «Ворсклы», который будет не менее сложным для нас, чем игра с киевлянами.

— Если Соболь из-за дисквалификации с хорватами не сыграет, то у Шевченко и Петряка, в принципе, такая возможность есть. Охарактеризуйте действия и готовность вратаря и полузащитника.

— В целом ребята произвели неплохое впечатление. Возможно, Алексей в эпизоде со вторым голом мог выручить, если бы остался стоять на ногах. Ничего, сильнее будет. Еще в нескольких моментах вратарь сыграл отлично. Не стоит забывать, против кого мы играли…

Что касается Ивана, то хотелось бы видеть с его стороны больше остроты, скорости. Тем не менее, для первого официального поединка года Петряк выглядел достаточно уверенно. По крайней мере, физически он уже готов играть 90 минут.

Уверен, что до ближайшего матча сборной, против Хорватии, оба наберут все необходимые кондиции.

— «Шахтер» вылетел из Лиги Европы, теперь легче, наверное, будет сдвинуть 22-й тур чемпионата в интересах национальной команды?

— За сборную я переживаю, как и все преданные болельщики, и желаю подопечным Андрея Шевченко только побед. Однако я все равно придерживаюсь мнения, что тур должен состояться в положенное время. Конечно, все в руках ФФУ, но, скажите, кто раньше срока отпустит Федецкого (поединок — 18 марта), Коноплянку (19-го), Зинченко (18-го), Кравца (19-го), возможно, Костевича (19-го)? Как это будет выглядеть? Повторюсь, я не вижу смысла что-то ломать во внутреннем расписании.