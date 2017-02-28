НСК Олимпийский готов к матчу Динамо - Олимпик

Вже цієї суботи, 4 березня 2017 року, о 17:00, головна спортивна та культурна арена країни - НСК «Олімпійський» - відкриє весняну частину футбольного сезону 2016/2017 років матчем 20-го туру Чемпіонату Парі-матч між командами ФК «Динамо» та ФК «Олімпік».

Максим Стельмах – начальник агрономічного відділу-головний агроном Державного підприємства «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» розповів прес-службі, на скільки готовий газон для прийняття цього матчу:

- Наше поле гарно перезимувало завдяки натуральному сніговому покриттю. Ми вже розбудили наш газон та провели всі необхідні процедури для фізичної готовності поля. Зараз залишилася фінальна стадія – косметична, а саме «укатка» та внесення добрив. Можу завірити, що ми готові прийняти наш перший матч в цьому році.