Шахтер готовится к матчу с Волынью

«Горняки» отдохнули день после матча с «Ворсклой», в котором добыли волевую победу, и начали подготовку к игре 20-го тура Премьер-лиги Украины против луцкой «Волыни».

Утром 28 февраля дончане провели тренировку на поле УТК им. Банникова. Футболисты, участвовавшие в воскресном поединке с полтавчанами, отработали 45 минут в общей группе, а затем отправились на фитнес и восстановительные процедуры. Для остальных Паулу Фонсека организовал полуторачасовую сессию, построенную преимущественно на тактических упражнениях. По-прежнему не тренируется со всеми лишь травмированный Дентиньо. На завтра у команды назначено утреннее занятие.

Матч 20-го тура национального чемпионата «Волынь» – «Шахтер» состоится 5 марта в Луцке. Начало в 19:30.