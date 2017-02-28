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Шахтер готовится к матчу с Волынью

Команда Паулу Фонсеки провела тренировку на «Банникова»

  • 28.02.2017 14:15
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
«Горняки» отдохнули день после матча с «Ворсклой», в котором добыли волевую победу, и начали подготовку к игре 20-го тура Премьер-лиги Украины против луцкой «Волыни». 
 
Утром 28 февраля дончане провели тренировку на поле УТК им. Банникова. Футболисты, участвовавшие в воскресном поединке с полтавчанами, отработали 45 минут в общей группе, а затем отправились на фитнес и восстановительные процедуры. Для остальных Паулу Фонсека организовал полуторачасовую сессию, построенную преимущественно на тактических упражнениях. По-прежнему не тренируется со всеми лишь травмированный Дентиньо. На завтра у команды назначено утреннее занятие.
 
Матч 20-го тура национального чемпионата «Волынь» – «Шахтер» состоится 5 марта в Луцке. Начало в 19:30.
 

Источник — ФК Шахтер

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