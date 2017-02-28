Бартулович подписал контракт с командой из второго польского дивизиона

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Сергей МОРОЗОВ: «В этом году мы еще не увидели того Шахтера» 15:22 — Vitalik Shevchenko Я не знаю для чого я взагалі щось пояснюю адекватному неАдеквату, у якого всі мячі які влітають у...

Сборная Украины перед матчем с Хорватией проведет сборы в Австрии 15:17 — arkada56 (Ха-ха... Шевченко хочіт. Одні просять і х..й там, а тут хочіт і всьо.)Если ты хотел таким образо...