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Бартулович подписал контракт с командой из второго польского дивизиона

Соглашение 30-летнего хавбека рассчитано до середины 2017 года

  • 28.02.2017 14:25
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miedzlegnica.eu. Младен Бартулович
© miedzlegnica.eu. Младен Бартулович

Бывший полузащитник «Ворсклы» Младен Бартулович продолжит карьеру во втором польском дивизионе. 30-летний хорват подписал шестимесячный контракт с клубом «Медзь» из Легницы.

Сообщается, что Бартулович уже прошел медосмотр, а сегодня посетил первую тренировку новой команды.

После 19 туров второго дивизиона чемпионата Польши «Медзь» занимает четвертую позицию в турнирной таблице. От места, дающего право на повышение в классе, команду отделяют 5 очков.

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