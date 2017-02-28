Бартулович подписал контракт с командой из второго польского дивизиона

Бывший полузащитник «Ворсклы» Младен Бартулович продолжит карьеру во втором польском дивизионе. 30-летний хорват подписал шестимесячный контракт с клубом «Медзь» из Легницы.
Сообщается, что Бартулович уже прошел медосмотр, а сегодня посетил первую тренировку новой команды.
После 19 туров второго дивизиона чемпионата Польши «Медзь» занимает четвертую позицию в турнирной таблице. От места, дающего право на повышение в классе, команду отделяют 5 очков.
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