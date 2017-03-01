Севилья примет Атлетик, Пепе Мель дебютирует в Депортиво

Четыре победы в 24 турах. С таким «блестящим» достижением хихонский «Спортинг» подойдет к матчу 25-й хорнады против каталонской «Барселоны». И даже несмотря на не самую выдающуюся игру каталонцев в последнее время, шансов у «Спортинга», мягко говоря, мало.

После 1994 года хихонцам ни разу не удалось обыграть «Барселону» и матч 24-го тура едва ли станет исключением. Букмекеры дают сумасшедший коэффициент на теоретическую победу «Спортинга» - 34. И это притом, что в стане хихонцев почти нет потерь – в матче мид-уика не сыграет только дисквалифицированный Хохре Мере. Луис Энрике не сможет полагаться на Матье и Видаля.

Первый день весны – в компании испанского футбола. Начало противостояния – в 20:30.

«Барселона» - «Спортинг»

П1 - 1.07 Х - 13.5 П2 - 34

Стадион: «Камп Ноу»

Трансляция: Футбол

Матч первого круга: «Спортинг» - «Барселона» - 0:5 В матче первого круга «Реал» и «Лас Пальмас» выдали шикарный матч, забив на двоих четыре мяча, по итогу расписав ничью. Тогда Зидан был сконцентрирован на предстоящем матче в рамках Лиги чемпионов, так что на 72 минуте матча поле покинул Роналду. И в целом, «Реал» откровенно «доигрывал» матч. В планы мадридцев вмешался Араухо неожиданно (наверное, даже для себя) забив гол. Сейчас мадридцы просто не могут себе позволить еще раз потерять очки. Поражение «Валенсии» приблизило ближайшего преследователя Мадрида – каталонскую «Барселону» на расстояние одного зачетного пункта. И да, впереди у «лос бланкос» еще перенесенный матч против «Сельты» в запасе. Но результат противостояния с этой командой, может быть очень непредсказуем. Спросите у Фонсеки. «Лас Пальмас» придется обходиться без ряда ключевых исполнителей. В матче 25-го тура не сыграют Кастельяно, Маседо, Монторо, Ливаха и Лопес. У «Реала» травмирован только Варан. За тем, сможет ли «Реал» прийти в себя после поражения «Валенсии», а также очень сомнительной победы над «Вильрреалом», узнаем в среду, в 22:30.

«Реал» Мадрид – «Лас Пальмас»

П1 - 1.16 Х - 8.75 П2 - 16

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

Трансляция: Футбол

Матч первого круга:«Лас Пальмас» - «Реал» - 2:2 :«Лас Пальмас» - «Реал» - 2:2 Эпатажный Пепе Мель переезжает в Галисию. Гаиско Гаритано был уволен с поста главного тренера «Депортиво» за неудачные результаты команды. «Депортиво» расположился всего лишь в одном шаге от зоны вылета, а последней каплей для руководства галисийской команды стало разгромное поражение от дебютанта Примеры «Леганеса». И это притом, что «Леганес» - прямой конкурент «Депортиво» в борьбе за выживание. Дебют Меля придется на домашний матч «Депора» против «Атлетико». Мадридцы уступили «Барселоне» в рамках прошлого тура, проведя, при этом, очень сложный матч. О чемпионских амбициях «матрасиники» уже даже не вспоминают, так что у Меля есть неплохие шансы провести хороший дебют в Галисии. К тому же, «Атлетико» остался без травмированных Аугусто Фернандеса и Бернабе; также пропустит матч дисквалифицированный Сауль Ньигес. Сможет ли «Депортиво» на кураже после появления нового тренера обыграть «Атлетико», узнаем в четверг, в 21:45.

«Депортиво» Ла Корунья – «Атлетико» Мадрид

П1 - 5.49 Х - 3.68 П2 - 1.71

Стадион: «Риасор»

Трансляция: Футбол

Матч первого круга:«Атлетико» - «Депортиво» - 1:0 :«Атлетико» - «Депортиво» - 1:0 Центральный матч тура закроет программу испанского футбольного мид-уика. В рамках 25-го тура баскский «Атлетик» отправится на «Рамон Санчес Писхуан», чтобы помериться силой с местной «Севильей». Матч первого круга закончился крупной победой «Атлетика», эмоциями со стороны обеих команд и отвратительной игрой кипера «Севильи» Сиригу. Тогдашний вратарь андалусийкого коллектива локтем ударил по спине Адуриса в пределах своей штрафной. Иначе, как неспортивное поведение это едва ли можно назвать. Так что арбитр встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес наградил Сиригу заслуженной красной карточкой. Вдобавок к этому, на ворота «Севильи» был назначен пенальти, но, поскольку замен в активе Сампаоли не осталось, на ворота вынужден был стать полевой игрок Иборра. Ему чуда сотворить не удалось и Адурис реализовал пенальти. Да, к тому времени «Атлетик» уже вел в счете, но все же кажется, что, если бы не этот пенальти, то «Севилья» отважилась бы на финальный штурм. Однако на сегодняшний день, все это – уже история. Сейчас «Севилье» обязательно нужно брать очки в каждом матче, так как «нервионес» не гарантировали себе даже третье место турнирной таблицы. В реванше над «Атлетиком» своей команде не помогут: травмированные Тремулинас, Крон-Дели, Леглет, а также дисквалифицированные Н’Зонзи, Сарабиа и Пареха. У «Атлетика» потери тоже имеются – не сыграет Адурис, Кепа и Де Маркос. За тем, сможет ли «Севилья» отомстить «Атлетику» или же баски подтвердят свой статус одной из самых сложных команд для грандов – узнаем в четверг, в 22:30.

«Севилья» - «Атлетик» Бильбао

П1 - 1.68 Х - 4.03 П2 - 5.13

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан»

Трансляция: Футбол

Матч первого круга: «Атлетик» – «Севилья» 3:1

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Фото: lfp.es