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Днепр встретился с болельщиками накануне старта чемпионата

Игроки и тренерский штаб «Днепра» пообщались со своими фанатами

  • 28.02.2017 13:35
  • 73 просмотров
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Накануне старта второй части чемпионата Украины игроки и тренеры «Днепра» встретились с болельщиками.


 

Источник — Sport.ua

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