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Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Рыкун в своем репертуаре»

Как Александр Рыкун в футбол играл

  • 28.02.2017 13:09
  • 1183 просмотров
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Метки
Sport.ua
© Sport.ua

Экс-игрок харьковского «Металлиста» Александр Рыкун сыграл за Сборную Легенд 90-х.


 

Источник — #FootballHub

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