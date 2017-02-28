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Сергей ПУЧКОВ: Задача Горняк-Спорт - сохранить прописку в Первой лиге

Наставник «Горняка-Спорт» рассказал о целях команды на вторую часть сезона

  • 28.02.2017 12:46
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shakhtar.com. Сергей Пучков
© shakhtar.com. Сергей Пучков
На Полтавщине состоялось настоящее дерби. «Горняк-Спорт» в рамках подготовки ко второй части чемпионата сыграл контрольный матч с «Полтавой». Несмотря на товарищеский статус поединка, обе команды хотели победить и не жалели ни себя, ни соперника. Как результат - под занавес первого тайма Юрий Кравчук грубо сфолил и оставил свою команду в меньшинстве. Оппонент воспользовался этим уже во втором тайме. Стремительная атака, проникающий пас в штрафную, пас вдоль ворот – и Нехтий забил в пустые ворота. Впрочем, «Горняк» быстро отыгрался. Подачу с фланга Розуваева замкнул Шевчук. 1-1 - подготовка обеих команд к весенней части сезона продолжается.
 
Сергей Пучков, тренер «Горняка-Спорт»:
 
- Самая главная задача для нас состоит в том, чтобы сохранить прописку в Первой лиге. Плюс команда в первом круге пропустила очень много мячей, мы сейчас работаем над тем, чтобы сзади у нас был порядок. Команда готовая, где-то, может, в четвертом сборе увеличим нагрузку, а так уже будем целенаправленно готовиться ко второму кругу.
 
Юрий Ярошенко, тренер «Полтавы»:
 
- У ребят накопилась усталость однозначно. Если команда «Горняк-Спорт» - в конце специально подготовительного сбора, то у нас еще будет неделя работы. После этого мы распустим ребят и начнем уже непосредственно подготовку к началу чемпионата.
 

Источник — ТК Футбол

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