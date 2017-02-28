Рафаэль БЕНИТЕС: «Хотел бы знать, откуда появились эти слухи»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес развеял слухи о своем возможном переезде в чемпионат Китая.
- Хотел бы я знать, откуда взялись эти слухи, - говорит испанский специалист. - Я не знаю и не могу ничего сказать по этому поводу. В начале сезона многие говорили о китайских клубах, но эти слухи стали для меня полным сюрпризом.
Источник — Sport.ua
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