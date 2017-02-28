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Рафаэль БЕНИТЕС: «Хотел бы знать, откуда появились эти слухи»

Испанский специалист не собирается уходить из «Ньюкасла»

  • 28.02.2017 12:17
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Рафаэль БЕНИТЕС: «Хотел бы знать, откуда появились эти слухи»
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес развеял слухи о своем возможном переезде в чемпионат Китая.
 
- Хотел бы я знать, откуда взялись эти слухи, - говорит испанский специалист. - Я не знаю и не могу ничего сказать по этому поводу. В начале сезона многие говорили о китайских клубах, но эти слухи стали для меня полным сюрпризом.
 

Источник — Sport.ua

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