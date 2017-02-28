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Езерский в Израиле дебютирует без основы из Динамо

Сегодня сборная Украины U-19 сыграет первый из двух спаррингов с командой Израиля

  • 28.02.2017 12:00
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ffu.org.ua
© ffu.org.ua

Сегодня в Израиле юношеская сборная Украины U-19 проведет первый из двух спаррингов с местными футболистами (второй — 2 марта) в преддверии элит-раунда Евро-2017. Это первое близкое знакомство нового главного тренера сборной U-19 Владимира Езерского с ее кадровым потенциалом. Напомним, что ФФУ и Владимир Цыткин, возглавлявший эту команду в 2013—2016, не продлили сотрудничество, которое прервалось в декабре.

Спарринги с Израилем должны были выступить в роли последней проверки перед матчами элит-раунда чемпионата Европы в Голландии в конце марта. К тому же после первой половины октября, когда сборная U-19 завоевала пропуск в следующий раунд отборочного турнира, эта команда еще не собиралась. А сыгранность — далеко не последняя вещь в футболе.

Но новый главный тренер не смог собрать всех сильнейших. Даже беглый взгляд по составу позволяет понять, что он — экспериментальный. Это, скорее, проверка ближайшего резерва. В первом раунде отбора Евро-2017 из вызванных принимали участие только Олег Билык, Дмитрий Бондарь, Дмитрий Топалов и Владимир Якимец.

В сентябре на турнире в Сербии в сборной играли Александр Петрусенко и Вадим Счастливцев. Мог бы быть в этой компании (и в октябре в Борисполе, и в сентябре в Сербии) Олег Кожушко, но много пропустил из-за травмы. Все остальные в сборной, по большому счету, новички. Даже Александр Маткобожик и Иван Гаврушко, которых привлекали в ее ряды в 2014-м и 2015 годах соответственно.

Базовым клубом сборной U-19 является Динамо, игроки которого недавно на глазах Езерского в Амстердаме проиграли Аяксу в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Киевляне сейчас отпустили в сборную только двух футболистов, но вся Украина уже хорошо знает, кто такие Ахмед Алибеков, Владислав Дубинчак, Иван Калюжный, Богдан Леднев, Денис Попов, Назарий Русин, Евгений Смирный и Николай Шапаренко, которые играли у Цыткина. В Динамо на них рассчитывают в команде U-21, такую компанию на спарринги среди игровой недели забирать — не лучший вариант.

В Премьер-лиге за Днепр уже играют Максим Лунев и Евгений Чеберко — здесь ответ тоже на поверхности. Под основой в Александрии оказался Владислав Шкиндер, за границу отправились Вадим Шевчук и Владислав Хомутов. Словом, пришлось экспериментировать и приглашать в Израиль ближайший резерв.

Возможно, нелишним был бы в этой команде Никита Бондарь — нападающий из немецкого Гамбурга, но его тоже сложно выдернуть из Германии не в даты ФИФА.

Пользу этот сбор, в первую очередь, должен принести самому Езерскому и его тренерскому штабу. Но поможет ли это в элит-раунде пройти Грецию, Голландию и Финляндию, узнаем только через месяц.

Андрей КУДЫРКО

Источник — Золотой талант Украины

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