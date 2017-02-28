Опанасенко провел 150-й матч в Премьер-лиге

Лол, клоун, ну вот там и официально так и написано для таких как ты - "Birthplace: Odessa, U...

Бо у нас не нормальна країна, а кумівство. Це не нормально. Всі мають бути рівними.

Есть календарь. Он делался не вчера. Он должен учитывать всех. Если сборная в приоритете - клубы...

У этого бота только копанка в приоритете а на Украину этим ботам на-ать.

Хреново=хрен.

Я так і знав, шо у людей підірве пукан.Панове, я не проти того щоб наша збірна гарно грала. Я гов...