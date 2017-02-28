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Опанасенко провел 150-й матч в Премьер-лиге

Поединок с «Динамо» стал юбилейным для защитника «Зари»

  • 28.02.2017 11:56
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Метки
ФК Заря
© ФК Заря

Матч против киевского «Динамо» стал для защитника «Зари» Евгения Опанасенко 150-м в Премьер-лиге.

Достичь столь солидного показателя по сыгранным матчам Евгению помогли запорожский «Металлург» за который он провёл 98 матчей. 10 игр на его счету в составе одесского «Черноморца». И 42 игры Женя провёл в составе своего нынешнего клуба – луганской «Зари».

Четырежды за это время футболист поразил ворота соперников.

Источник — ФК Заря

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