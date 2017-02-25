Испанский день на «Стэмфорд Бридж»

Ударным для испанских футболистов получился матч «Челси» с «Суонси». Все испанские игроки группы атаки в составе обеих команд отличились забитыми мячами. Открыл счет в поединке Сеск Фабрегас, для которого отчетный поединок был особенным, поскольку 29-летний хавбек проводил юбилейную 300-ю игру в АПЛ. Перед самым перерывом «лебеди» усилиями Фернандо Льоренте восстановили статус-кво.

Во втором тайме команда Пола Клемента долго держалась, но в заключительные 20 минут встречи все же не устояла перед напором соперника. Создав сама себе проблемы, лондонская команда героически их решила. Сначала Педро Родригес (к слову, с передачи Фабрегаса), заставил Лукаша Фабиански ошибиться ударом из-за пределов штрафной, а затем жирную точку в матче поставил лучший бомбардир «синих» Диего Коста.

Также отметил бы, что одержав 12-ю домашнюю победу подряд во всех турнирах, «Челси» повторил клубный рекорд по количеству побед кряду дома.

«Челси» - «Суонси» 3:1 (ВИДЕО)

Голы: Фабрегас, 19, Педро, 72, Коста, 84 – Льоренте, 45+1

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес (Зума, 85), Канте, Фабрегас, Алонсо – Педро (Матич, 76), Азар (Виллиан, 85), Коста

«Суонси»: Фабиански – Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон – Фер, Корк, Кэрролл (Д. Айю, 76) – Раутледж (Нарсинг, 81), Сигурдссон, Льоренте

Предупреждения: Луис – Нотон, Ольссон, Фер

Кейн уничтожает «Сток»

Ключевой форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн стал главным соавтором разгромной победы своей команды в домашней встрече со «Сток Сити». Кейну хватило 37 минут, чтобы оформить хет-трик и фактически обеспечить победу «шпорам» еще в первом тайме. Это уже второй хет-трик для 23-летнего нападающего «Тоттенхэма» в последних трех матчах лондонцев (включая кубковую игру с «Фулхэмом»).

В целом же на счету Кейна уже 22 гола в 27 поединках во всех турнирах. Возвращаясь к матчу с «гончарами», отмечу также, что на счету Харри еще и ассист, с которого забила другая звезда команды Маурисио Почеттино Деле Алли.

Победа позволила «шпорам» вернуться на второе место, учитывая, что «Манчестер Сити» в прошедший уик-энд пропускал 26-й тур.

«Тоттенхэм» — «Сток Сити» 4:0 (ВИДЕО)

Голы: Кейн, 14, 32, 37, Алли, 45+1

«Тоттенхэм»: Льорис — Дайер, Альдервейрельд (Виммер, 49), Вертонген (Уинкс, 66) - Уокер, Ваньяма, Дембеле, Дэвис – Эриксен, Алли — Кейн (Сон Мин, 86)

«Сток Сити»: Грант — Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс — Уилан (Кэмерон, 82), Адам (Афеллай, 60), Собхи, Аллен, Арнаутович — Крауч (Бераино, 60)

Предупреждения: Виммер, Ваньяма - Уилан, Адам, Арнаутович

Первая победа «Лестера» в 2017-м году

«Лестер» провел первую игру после увольнения Клаудио Раньери. «Лисы» показали великолепный футбол в домашней встрече с «Ливерпулем», напомнив свою яркую игру образца прошлого сезона. Уход Раньери, да и вообще нынешнее далеко не лучшее положение команды сплотили коллектив. «Лестер» здорово сыграл командно (именно этого в нынешнем сезоне сильно не хватает «лисам»), не оставив ни малейших шансов мерсисайдской команде.

Уже в первом тайме действующий чемпион сделал серьезную заявку на победу после голов Джейми Варди, реализовавшего выход один на один и Дэнни Дринкуотера, классно поймавшего мяч на ногу ударом со средней дистанции. Во втором тайме «Лестер» достаточно быстро забил третий гол, сняв все вопросы о победителе матча. Это Джейми Варди, не забивавший в Премьер-лиге с декабря, оформил свой первый дубль в сезоне.

Все на что сподобилась команда Юргена Клоппа, откровенно разочаровавшая качеством игры и проведя одну из худших своих игр в сезоне, это гол престижа в исполнении Филиппе Коутиньо.

Таким образом, Крэйг Шекспир одержал первую победу в качестве и.о. главного тренера «Лестера», а «лисы», добыв первую победу в АПЛ в этом году и, наконец, прервавшие свою безголевую 6-матчевую серию, поднялись на 15-ю строчку в турнирной таблице. А «Ливерпуль», потерпев пятое поражение в чемпионате, хоть и сохранил пятую позицию, но тот же «Тоттенхэм» отпустил от себя на четыре очка.

«Лестер Сити» — «Ливерпуль» 3:1 (ВИДЕО)

Голы: Варди 28, 60, Дринкуотер, 39, Коутиньо, 68

«Лестер Сити»: Шмейхель — Симпсон, Морган, Хут, Фукс — Марез (Грэй, 80), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон (Чилуэлл, 90+1) – Окадзаки (Амарти, 69), Варди

«Ливерпуль»: Миньоле - Клайн, Матип, Лейва (Вудберн, 84), Милнер – Лаллана (Ориги, 66), Джан, Вейналдум – Мане (Морено, 66), Коутиньо, Фирмино

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