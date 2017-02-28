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Матчи Шахтера, Динамо и Днепра будут перенесены в интересах сборной

3 игры 22 тура чемпионата Украины будут сыграны в пятницу, 17 марта

  • 28.02.2017 11:43
  • 446 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ffu.org.ua. Андрей Шевченко
© ffu.org.ua. Андрей Шевченко
Три игры 22 тура украинской Премьер-лиги будут проведены в пятницу 17 марта. Это матчи «Шахтера», «Динамо» и «Днепра»: «Днепр» – «Карпаты», «Динамо» – «Черноморец» и «Шахтер» – «Олимпик».
 
Этот перенос будет осуществлен в интересах сборной Украины по просьбе тренерского штаба. Если календарь тура будет одобрен, на следующий день после данных матчей, в субботу 18 марта, сборная Украины отправится на зарубежный сбор в Австрию для подготовки к матчу отбора ЧМ-2018 Хорватия – Украина.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Шевченко хочет перенести 22 тур УПЛ, чтобы лучше подготовиться к матчу с Хорватией.
 

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    WawanO
    online
      WawanO, 28.02.2017 12:05
    -5
    Ха-ха... Шевченко хочіт. Одні просять і х..й там, а тут хочіт і всьо.
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    karaim2011
    online
    karaim2011, 28.02.2017 12:11
    +5
    WawanO, 28.02.2017 12:05
    Ха-ха... Шевченко хочіт. Одні просять і х..й там, а тут хочіт і всьо.

    А ты что-то имеешь против?
    По-моему сборная в приоритете, особенно сейчас, когда наши с ЕК повылетали и наш чемпионат никакущий никому нафик не нужен.
    Или считаешь игра с Хорватами, с которыми мы боремся за первую строчку в группе - "то таке"?
    Как по мне , сборная это, к сожалению сейчас, единственная команда в нашей стране, на игру которой хочется смотреть...
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    WawanO
    online
      WawanO, 28.02.2017 12:18
    -2
    Я так і знав, шо у людей підірве пукан.
    Панове, я не проти того щоб наша збірна гарно грала. Я говорив, про непослідовність. Коли зоря просила про перенос матчу з дк. Бо у них матч у єврокубках був. Так хреново там. Матчі у єврокубках наших команд, важливий для нас чи ні???? А тут шеві схотілось, і всьо, так і буде.
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    WawanO
    online
      WawanO, 28.02.2017 12:19
    -2
    Хреново=хрен.
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    arkada56
      arkada56, 28.02.2017 12:19
    +1
    karaim2011, 28.02.2017 12:11
    WawanO, 28.02.2017 12:05
    Ха-ха... Шевченко хочіт. Одні просять і х..й там, а тут хочіт і всьо.

    А ты что-то имеешь против?По-моему сборная в приоритете, особенно сейчас, когда наши с ЕК повылетали и наш чемпионат никакущий никому нафик не нужен.Или считаешь игра с Хорватами, с которыми мы боремся за первую строчку в группе - "то таке"?Как по мне , сборная это, к сожалению сейчас, единственная команда в нашей стране, на игру которой хочется смотреть...
    У этого бота только копанка в приоритете а на Украину этим ботам на-ать.
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    vasyan86
    online
      vasyan86, 28.02.2017 12:20
    -1
    Есть календарь. Он делался не вчера. Он должен учитывать всех. Если сборная в приоритете - клубы не в приоритете? Когда Шевченко впервые сказал о переносе, я честно вспомнил 98-2002 года, когда набиралось до четверти перенесенных матчей, доигрывающихся под снегом или по-быстрому посреди недели перед последним туром. Перенос на пятницу - это вообще прерогатива лиги, и вопрос не стоит порожденного им шума. Другой вопрос - лишний день настолько важен? Если да, почему календарь не был...словом, пони бегает по кругу. А лично у меня теперь проблема - перенесенные матчи не увижу. По сравнению с интересами сборной - очень маленькая проблема...
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    WawanO
    online
      WawanO, 28.02.2017 12:20
    0
    Бо у нас не нормальна країна, а кумівство. Це не нормально. Всі мають бути рівними.
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