Матчи Шахтера, Динамо и Днепра будут перенесены в интересах сборной

Три игры 22 тура украинской Премьер-лиги будут проведены в пятницу 17 марта. Это матчи «Шахтера», «Динамо» и «Днепра»: «Днепр» – «Карпаты», «Динамо» – «Черноморец» и «Шахтер» – «Олимпик».
Этот перенос будет осуществлен в интересах сборной Украины по просьбе тренерского штаба. Если календарь тура будет одобрен, на следующий день после данных матчей, в субботу 18 марта, сборная Украины отправится на зарубежный сбор в Австрию для подготовки к матчу отбора ЧМ-2018 Хорватия – Украина.
Напомним, ранее сообщалось, что Шевченко хочет перенести 22 тур УПЛ, чтобы лучше подготовиться к матчу с Хорватией.
Источник — Футбол 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А ты что-то имеешь против?
По-моему сборная в приоритете, особенно сейчас, когда наши с ЕК повылетали и наш чемпионат никакущий никому нафик не нужен.
Или считаешь игра с Хорватами, с которыми мы боремся за первую строчку в группе - "то таке"?
Как по мне , сборная это, к сожалению сейчас, единственная команда в нашей стране, на игру которой хочется смотреть...
Панове, я не проти того щоб наша збірна гарно грала. Я говорив, про непослідовність. Коли зоря просила про перенос матчу з дк. Бо у них матч у єврокубках був. Так хреново там. Матчі у єврокубках наших команд, важливий для нас чи ні???? А тут шеві схотілось, і всьо, так і буде.
Ха-ха... Шевченко хочіт. Одні просять і х..й там, а тут хочіт і всьо.
А ты что-то имеешь против?По-моему сборная в приоритете, особенно сейчас, когда наши с ЕК повылетали и наш чемпионат никакущий никому нафик не нужен.Или считаешь игра с Хорватами, с которыми мы боремся за первую строчку в группе - "то таке"?Как по мне , сборная это, к сожалению сейчас, единственная команда в нашей стране, на игру которой хочется смотреть...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.