24-летний украинский полузащитник «Фенербахче» Александр Караваев недавно дал интервью журналистам программы «Профутбол», в котором, в частности, сказал, что у главного тренера «Фенербахче» Дика Адвоката фактически отсутствуют тактические тренировки.

«Тренировки у Дика Адвоката такие: играем, удержание, разминка, квадратики. И все. Я удивился насчет тактики. Спрашивал у Ромы Нойштедтера. Он сказал, что за пять месяцев у Дика Адвоката тактики не было как таковой. Вернидуб делал отдельные тренировки, когда перед матчами Лиги Европы мы всей командой становились по позициям, ходили, перемещались, где нам нужно оказываться в той или иной ситуации. Такого здесь нет», – сказал Караваев (на видео с 04:20).

Во вторник утром на официальной странице футболиста в Instagram появилось опровержение его собственных слов. Согласно тексту, Караваев никогда не произносил ничего подобного.

«В некоторых газетах появились новости о том, что я якобы говорил с моим одноклубником Романом Нойштедтером, и он сказал: «У нас пять месяцев не было никаких тактических тренировок». Я хочу заявить, что эти новости совершенно неправдивы. Я хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я никогда не говорил ничего подобного», – написал Караваев.

Примечательно, что текст в Instagram опубликован исключительно на турецком и английском языках, что позволяет предположить, что появился он там исключительно под давлением клуба, а не по желанию самого футболиста.

Караваев перешел в «Фенербахче» из луганской «Зари» в начале января 2017-го года на правах аренды до лета. Контракт игрока принадлежит донецкому «Шахтеру». Стабильного места в составе «Фенербахче» у Караваева пока нет.