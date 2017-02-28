Рух подпишет контракт с известным в Европе футболистом

Первый международный матч в своей истории сегодня сыграет один из лидеров второй лиги - «Рух» из Винников. Последний этап перед возобновлением чемпионата команда готовится провести в Турции. Там в течение двух недель запланировал 5 контрольных матчей. Премьерный - с казахстанским «Житису». Точно не будет участвовать в незаурядном для «Руха» событии Владимир Макар, ведь из-за травмы в этом сезоне уже не сыграет. Под вопросом и выход на поле двух центральных защитников - Владимира Федотова и Ивана Белого. Оба пока тренируются по индивидуальному плану. В Турции предстоит доукомплетация команды Руслана Мостового. Клуб из Винников – в шаге от подписания контракта с опытным футболистом, имя которого пока держат в секрете.
Владимир Лапицкий, спортивный директор ФК «Рух»:
- Мы представим игрока болельщикам, думаю, что это известный футболист как в Украине, так и в странах ближайшего зарубежья. Он играет на позиции крайнего защитника/ полузащитника. Нам необходимо было усилить эту позицию после травмы Володи Макара и отъезда Романа Иванова. Плюс это также львовский футболист, а это хорошая новость как для нас, так и для болельщиков.
Руслан Мостовой, тренер команды:
- Задача одна - как можно быстрее наиграть основной состав и наладить командное взаимодействие. Думаю, такие цели ставят все команды на последнем этапе подготовки перед первой официальной игрой. Ребята стараются, все довольны, что приехали на травяные поля, условия созданы прекрасные.
Источник — ТК Футбол
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