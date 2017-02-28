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Восставшие из пепла

Sport.ua собрал топ-10 игроков, чья карьера в этом сезоне пошла вверх

  • 28.02.2017 11:25
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ogcnice.com. Марио Балотелли и Юнес Беланда (справа)
© ogcnice.com. Марио Балотелли и Юнес Беланда (справа)

Кто-то из этих футболистов был на высоте и пике карьеры, но затем по разным причинам опустился слишком низко. Sport.ua рассказывает о десяти игроках европейских чемпионатов, сумевших реанимировать свою карьеру в нынешнем сезоне.  

Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас»)

29 лет

19 матчей, 6 голов, 1 ассист

Карьера небезызвестного немца ганского происхождения Кевина-Принса Боатенга пошла на спад. 29-летний полузащитник в течение последних трех лет нигде надолго не задерживался. Поиграв два сезона в «Шальке», и затем, расторгнув контракт с немецким клубом, Боатенг вернулся в «Милан», где провел всего 5 месяцев. Все шло к тому, что уроженец Западного Берлина, если не повесит бутсы на гвоздь, то поедет доигрывать куда-то за океан или на Ближний Восток.

Однако летом прошлого года у Кевина-Принса появился интересный вариант продолжения карьеры в Испании, где опытного хавбека хотел заполучить «Лас-Пальмас». По истечении большей части текущего сезона можно сказать с уверенностью, что Боатенг принял правильное решение, перейдя в Ла Лигу. На сегодня ганец один из ключевых игроков команды Кике Сетьена, а также лучший ее бомбардир с 6 забитыми мячами.

Андрей Крамарич («Хоффенхайм»)

25 лет

24 матча, 9 голов, 6 ассистов

Заплатив за Андрея Крамарича в 2015 году немаленькие деньги (сумма трансфера составила 9 миллионов евро), «Лестер», казалось, получил сильного форварда, способного стремительно прогрессировать вместе с командой. Но в Англии хорват себя так и не нашел и зимой 2016 года был отдан в аренду немецкому «Хоффенхайму», где дела у талантливого форварда быстро пошли вверх. За короткий период времени Крамарич завоевал место в основном составе нового клуба и начал часто забивать.

 

Успехи 25-летнего нападающего в Германии не могли пройти бесследно и по окончании минувшего сезона «сине-белые» выкупили права на футболиста у английской команды. В нынешнем сезоне Крамарич выступает еще сильнее, доказывая, что его слишком рано списали со счетов в «Лестере».  

Джо Аллен («Сток Сити»)

26 лет

28 матчей, 6 голов, 4 ассиста

Джо Аллена еще Брендан Роджерс приобретал в «Ливерпуль». И если под руководством серевероирландского специалиста валлийский полузащитник неплохо выступал, имел игровую практику и был важным игроком команды, то с  приходом Юргена Клоппа Аллен попал в немилость новому главному тренеру мерсисайдцев. Иного выхода, кроме как покинуть «Ливерпуль» у валлийского хавбека не было и летом 2016 года, удачно перед этим выступив на чемпионате Европы в составе Уэльса, Джо перешел в «Сток Сити» за достаточно большие деньги – 13 миллионов фунтов.

Аллен быстро вписался в игру «гончаров», став лидером команды и главным ее конструктором. Именно через 26-летнего полузащитника строятся все атаки «Стока», сам Аллен как для себя много забивает и явно чувствует себя в своей тарелке. А главное, что Марк Хьюз ему полностью доверяет и это не может не вдохновлять игрока. Лучшего перезапуска карьеры, чем в «Стоке», валлийцу сложно было ожидать. Это и есть тот идеальный момент, когда сошлись все звезды и пути.

Адем Льяич («Торино»)

25 лет

24 матча, 8 голов, 7 ассистов

Несмотря на то, что Льяичу всего 25 лет, он уже успел сменить достаточно много команд. Итальянский период карьеры у сербского полузащитника был разный. Хорошие выступления за «Фиорентину», в составе которой Адем неплохо о себе зарекомендовал, затем был относительно неплохой этап карьеры в «Роме», где серб также надолго не задержался. А вот карьера в «Интере» у Льяича не сложилась и в Милане талантливый хавбек полностью потерялся.

Необходимо было что-то менять, и 25-летний полузащитник сборной Сербии минувшим летом сделал выбор в пользу «Торино». И не прогадал. Под руководством своего соотечественника Синиши Михайловича, который в свое время выгнал Льяича из лагеря национальной сборной за отказ исполнять гимн страны, Адем заиграл на порядок сильнее, чем в последние годы, вернув прежнюю уверенность в себе. Не сказать, что «Торино» хорошо выступает в этом сезоне, но вклад в игру «быков» серб вносит и вправду большой.

Марио Балотелли («Ницца»)

26 лет

19 матчей, 11 голов

Оказавшись буквально на самом дне, Марио Балотелли получил шанс все исправить и начать с чистого листа. Люсьен Фавр, безусловно, рисковал, приглашая в команду проблемного итальянца. Но если приглашал, значит, видел в нем потенциал и усиление для клуба. Марио начал с места в карьер, забивая практически в каждом матче на старте сезона. Он быстро стал любимцем французской публики. Возрождение звезды? Наверное, так думали многие. Однако сам Балотелли заставил всех вспомнить о своем непростом характере, о котором, возможно, кто-то на время подзабыл.

Итальянец все чаще стал валять дурака на поле, игнорировать партнеров, оскорблять арбитров, ломать соперников и просто потерял интерес к футболу. В последнее время он больше зарабатывает красных карточек, чем проявляет себя на футбольном поле. Терпение у Люсьена Фавра уже лопнуло, но крест на перспективах 26-летнего Балотелли в «Ницце» швейцарец не ставит. Другое дело, захочет ли сам Марио измениться и играть с той же мотивацией, что и на протяжении большей части первого круга? Впрочем, иметь все и остаться ни с чем, это в стиле Балотелли.

Пабло Пьятти («Эспаньол»)

27 лет

19 матчей, 7 голов, 8 ассистов

Выступая небезуспешно на протяжении пяти лет за «Валенсию» Пабло Пьятти, полностью проваливший прошлый сезон, решился на смену клуба. Аргентинский вингер не стал менять страну, остался в Испании, перейдя в амбициозный «Эспаньол», который с этого сезона возглавляет небезызвестный Кике Санчес Флорес.

Пьятти быстро вписался в игру каталонской команды и уже с первых матчей сезона показывал высокий уровень игры, регулярно забивая голы и отдавая голевые передачи. По системе гол+пас аргентинец лучший не только в своей команде, но и один из лучших в Ла Лиге.

Набиль Бенталеб («Шальке»)

22 года

28 матчей, 5 голов, 5 ассистов

Нельзя сказать, что у Набиля Бенталеба совсем не сложилась карьера в «Тоттенхэме». Второй его сезон на «Уайт Харт Лейн» был откровенно неплохим. Правда, это все, что можно вспомнить с положительной стороны. Возможно, оставшись в Лондоне, со временем алжирец доказал бы Маурисио Почеттино, что он не хуже других опорников команды. 

В любом случае переход в команду Маркуса Вайнцирля себя полностью оправдал и Бенталеб раскрылся во всей красе. Безусловно, это лучший сезон в карьере алжирского полузащитника, который на своей позиции однозначно один из лучших в Бундеслиге. Хоть «Шальке» и проваливает сезон, Бенталеб выделяется среди большинства своих партнеров по команде, являясь одним из стержневых игроков гельзенкирхенцев.

Юнес Беланда («Ницца»)

26 лет

26 матчей, 3 гола, 5 ассистов

Стоило вернуться экс-динамовцу Юнесу Беланда в родную для себя Францию, как все у него сразу сменилось в лучшую сторону. Потеряв мотивацию выступать за киевское «Динамо», марокканец поехал искать свое счастье в «Шальке», но и там у него не сложилось. Правда, времени у него было совсем немного – всего полгода.

Появившийся прошлым летом вариант с «Ниццей» был своевременным перезапуском карьеры для Беланды. Франция, амбициозный клуб, что еще надо было для марокканского полузащитника, чтобы у него вернулась большая мотивация к футболу?

Может кому-то и покажется, что, если, Юнес мало забивает, как для флангового форварда, он малоэффективен, но на самом деле это не так. Беланда отыгрывает важную роль в тактических построениях Люсьена Фавра и на самом деле приносит много пользы своими креативными и временами нестандартными действиями. С высокой долей вероятности «Ницца» по окончании сезона выкупит у «Динамо» контракт марокканца. В плюсе останутся все стороны.         

Виктор Мозес («Челси»)

26 лет

28 матчей, 4 гола, 2 ассиста

Одним из наиболее ярких игроков, реанимировавших свою карьеру в этом сезоне, является Виктор Мозес. Несколько сезонов нигериец безуспешно скитался по арендам и нигде не мог себя найти. До тех пор, пока не вернулся в «Челси», подписавшего полузащитника еще в 2012 году. Можно сказать, что Мозес в лице Антонио Конте нашел своего тренера. После того как «Челси» перешел на схему игры с тремя защитниками Виктор Мозес стал основным и одним из ключевых игроков лондонской команды.

Всегда играя больше на атаку, Виктор освоил навыки игры в обороне и сейчас неплохо действует в оборонительной фазе. Позиция латераля требует интенсивной работы по всей бровке, как подключаясь постоянно в атаку, так и отходя в оборону. И стоит признать, с этим у Мозеса никаких проблем нет, он отлично справляется со своими функциями.

Радамель Фалькао («Монако»)

31 год

30 матчей, 24 гола, 7 ассистов

Все мы помним Радамеля Фалькао как одного из самых ярких форвардов европейского футбола. Так было до его английского периода карьеры. В Англии же колумбийская звезда полностью растворилась. Ни в «Манчестер Юнайтед», ни в «Челси» Фалькао себя не нашел. Возможно, английский футбол не подходит под техничный стиль игры 31-летнего южноамериканца.

Как бы то ни было, но вернувшись в «Монако» Фалькао снова начал блистать и показывать фантастический уровень игры, как в свои лучшие годы в «Порту» и «Атлетико». Радамель доказал всем скептикам, что его слишком рано списали со счетов и, несмотря на свой немолодой возраст, он еще способен играть на самом высоком уровне. Колумбиец уверенно ведет «Монако» к победе в чемпионате Франции, а его результативность в этом сезоне просто впечатляет.

Артем МИНОВ       

Источник — Sport.ua

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