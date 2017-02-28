«Зозуля и Ярмоленко платили агенту 30 процентов своего дохода»

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, рассказал о сотрудничестве с украинскими футболистами и поделился мнением об известном агенте Деннисе Лахтере.
– Как отреагировали на слова бывшего агента Андрея Аршавина Денниса Лахтера о том, что у Олега Шатова возникли разногласия с Мирчей Луческу?
– Да никак. Каждый человек имеет право на мнение. Я уже раньше говорил, что мнение Денниса ничего не стоит в профессиональной среде. Наша резкая реакция была обусловлена прежде всего тем, что в комментариях Лахтера звучали оскорбительные нотки в адрес нашего клиента. А этого мы никогда и никому не будем позволять.
– Вы с ним лично знакомы?
– Нет. Но очень много приходилось за ним разгребать завалов. К нам неоднократно обращались его бывшие клиенты за консультациями. С некоторыми мы работали, с другими продолжаем сотрудничать и по сей день.
– Кто конкретно к вам обращался?
– Серьезные футболисты. Например, украинцы Зозуля, Алиев, Ярмоленко. Еще Подберезкин.
– Они пострадали от Лахтера?
– Как вам сказать… Мы видели те документы, которые они с ним подписывали. Я до сих пор не понимаю, как эти игроки соглашались на такие условия Лахтера. Тридцать процентов своего валового дохода они обязаны были платить агенту. Понимаете, тридцать! Кроме того, предусмотрены были огромные штрафы – 500 тысяч, миллион евро – за разрыв агентского соглашения. Бог ему судья. Мы работаем по-другому.
– Сколько сейчас агент может получать от дохода своего клиента?
– До десяти процентов. Не больше. Кто-то пять берет, кто-то три, кто-то – десять. А тут – все тридцать! Как люди могли в здравом уме подписывать такие документы?
– У вас нет ответа?
– Не знаю. Видимо, Лахтер умеет гипнотизировать игроков. А потом футболисты начинали понимать что к чему и говорили: «Боже, куда я попал»! А зачем штрафовать за разрыв агентского соглашения?! Надо вообще из любого агентского договора давать возможность спокойно выйти. Зачем клиент, который тебе не доверяет и не хочет с тобой работать?
Источник — Спорт-Экспресс в России
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