«Зозуля и Ярмоленко платили агенту 30 процентов своего дохода»

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, рассказал о сотрудничестве с украинскими футболистами и поделился мнением об известном агенте Деннисе Лахтере.

– Как отреагировали на слова бывшего агента Андрея Аршавина Денниса Лахтера о том, что у Олега Шатова возникли разногласия с Мирчей Луческу?

– Да никак. Каждый человек имеет право на мнение. Я уже раньше говорил, что мнение Денниса ничего не стоит в профессиональной среде. Наша резкая реакция была обусловлена прежде всего тем, что в комментариях Лахтера звучали оскорбительные нотки в адрес нашего клиента. А этого мы никогда и никому не будем позволять.

– Вы с ним лично знакомы?

– Нет. Но очень много приходилось за ним разгребать завалов. К нам неоднократно обращались его бывшие клиенты за консультациями. С некоторыми мы работали, с другими продолжаем сотрудничать и по сей день.

– Кто конкретно к вам обращался?

– Серьезные футболисты. Например, украинцы Зозуля, Алиев, Ярмоленко. Еще Подберезкин.

– Они пострадали от Лахтера?

– Как вам сказать… Мы видели те документы, которые они с ним подписывали. Я до сих пор не понимаю, как эти игроки соглашались на такие условия Лахтера. Тридцать процентов своего валового дохода они обязаны были платить агенту. Понимаете, тридцать! Кроме того, предусмотрены были огромные штрафы – 500 тысяч, миллион евро – за разрыв агентского соглашения. Бог ему судья. Мы работаем по-другому.

– Сколько сейчас агент может получать от дохода своего клиента?

– До десяти процентов. Не больше. Кто-то пять берет, кто-то три, кто-то – десять. А тут – все тридцать! Как люди могли в здравом уме подписывать такие документы?

– У вас нет ответа?

– Не знаю. Видимо, Лахтер умеет гипнотизировать игроков. А потом футболисты начинали понимать что к чему и говорили: «Боже, куда я попал»! А зачем штрафовать за разрыв агентского соглашения?! Надо вообще из любого агентского договора давать возможность спокойно выйти. Зачем клиент, который тебе не доверяет и не хочет с тобой работать?