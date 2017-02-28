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Лейпциг претендует на голкипера Манчестер Сити

Чилийский голкипер ближайшим летом может перебраться в Германию

  • 28.02.2017 10:51
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ФК Манчестер Сити. Клаудио Браво
© ФК Манчестер Сити. Клаудио Браво
Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво попал в сферу интересов «Лейпцига». Согласно источнику, немецкий клуб уже уведомил руководство «горожан» о желании приобрести предстоящим летом чилийского голкипера.
 
Браво перешел в «Манчестер Сити» из «Барселоны» летом минувшего года, но в начале 2017-го потерял место в стартовом составе английского коллектива. В услугах 33-летнего стража ворот также заинтересован «Милан».
 

Источник — Euro-football

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