Лейпциг претендует на голкипера Манчестер Сити

Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво попал в сферу интересов «Лейпцига». Согласно источнику, немецкий клуб уже уведомил руководство «горожан» о желании приобрести предстоящим летом чилийского голкипера.
Браво перешел в «Манчестер Сити» из «Барселоны» летом минувшего года, но в начале 2017-го потерял место в стартовом составе английского коллектива. В услугах 33-летнего стража ворот также заинтересован «Милан».
Источник — Euro-football
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