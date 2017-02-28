Украинец Даценко стал игроком армянского Ширака

Украинский защитник Семен Даценко продолжит карьеру в Армении. Вчера 22-летний центрбек подписал соглашение с армянским «Шираком» из города Гюмри.
Ранее Даценко находился на просмотре в белорусском «Нафтане», где ему также предложили контракт, после чего поступило более выгодное предложение из Армении.
Последним клубом уроженца Полтавы был «Ингулец», в составе которого он провел 15 матчей в Первой лиге. Ранее Даценко играл за молодежную команду «Александрии», «Таврию», «Ильичевец» и «Металлист».
Источник — MatchDay
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