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Украинец Даценко стал игроком армянского Ширака

Футболист отказался от контракта с «Нафтаном» ради более выгодного предложения

  • 28.02.2017 10:43
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ФК Таврия. Семен Даценко
© ФК Таврия. Семен Даценко

Украинский защитник Семен Даценко продолжит карьеру в Армении. Вчера 22-летний центрбек подписал соглашение с армянским «Шираком» из города Гюмри.

Ранее Даценко находился на просмотре в белорусском «Нафтане», где ему также предложили контракт, после чего поступило более выгодное предложение из Армении.

Последним клубом уроженца Полтавы был «Ингулец», в составе которого он провел 15 матчей в Первой лиге. Ранее Даценко играл за молодежную команду «Александрии», «Таврию», «Ильичевец» и «Металлист».

Источник — MatchDay

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