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Диего Симеоне останется в Атлетико

Испанский тренер сохранит свой пост вне зависимости от результатов сезона

  • 28.02.2017 10:37
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ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне
© ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне

46-летний наставник «Атлетико» Диего Симеоне не покинет мадридский клуб по окончании текущего сезона.

Специалист останется на своем посту вне зависимости от того, как «матрасники» выступят в нынешнем чемпионате и других турнирах.

После 24-х сыгранных туров «Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры.

Источник — As.com

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