Диего Симеоне останется в Атлетико

46-летний наставник «Атлетико» Диего Симеоне не покинет мадридский клуб по окончании текущего сезона.
Специалист останется на своем посту вне зависимости от того, как «матрасники» выступят в нынешнем чемпионате и других турнирах.
После 24-х сыгранных туров «Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры.
Источник — As.com
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