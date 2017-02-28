Венгер отказался от китайской зарплаты в €35 миллионов

Да не фонтан он как тренер. Вылет от Андерлехта по итогам двух встреч - чисто тренерская вина. Же...

Это интервью для хомячков. Много пафоса ("они играют за город!" ))))) да за бабло они и...

Да как человек он не очень, но сомневаться в его профессионализме это перебор. То что он хороший ...