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Венгер отказался от китайской зарплаты в €35 миллионов

Тренер «Арсенала» не захотел покидать лондонский клуб по ходу сезона

  • 28.02.2017 10:20
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ФК Арсенал Лондон. Арсен Венгер
© ФК Арсенал Лондон. Арсен Венгер

67-летний главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отказался от предложения одного из китайских клубов.

Французскому специалисту зимой предложили контракт с зарплатой в €35 миллионов в год, но Венгер отказался покидать «Арсенал» по ходу сезона. Тренер обсудит свое будущее с боссами «канониров» будущим летом.

После 25-ти сыгранных туров «Арсенал» занимает 4-е место в АПЛ.

Источник — The Telegraph

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