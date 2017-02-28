Венгер отказался от китайской зарплаты в €35 миллионов

67-летний главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отказался от предложения одного из китайских клубов.
Французскому специалисту зимой предложили контракт с зарплатой в €35 миллионов в год, но Венгер отказался покидать «Арсенал» по ходу сезона. Тренер обсудит свое будущее с боссами «канониров» будущим летом.
После 25-ти сыгранных туров «Арсенал» занимает 4-е место в АПЛ.
Источник — The Telegraph
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