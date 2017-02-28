Агент: «Игроки Зенита не любят и не понимают Луческу»

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем, поделился мнением о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу.

«Что происходило с предсезонной подготовкой Луческу? Почему все игроки перманентно жалуются на усталость? И вообще, какой был план на игру в Брюсселе? Имелся ли план «Б»? Это все тренерские вопросы, тут я могу рассуждать только лишь как болельщик. И ответ даст только чемпионат.

А вот вопросы коммуникаций с игроками мне более понятны, и здесь я осмелюсь сказать – футболисты не любят и не понимают своего тренера. И не будут играть за него. Они сейчас играют за город, за «Зенит», за болельщиков. И тут я не разделяю – об иностранцах мы говорим или о русских. Осмелюсь предположить, что и тренер не любит своих игроков. Это же очевидно. Этим и обусловлены постоянные нападки после неудачных игр. Игроки для него функции, он в своих глазах всегда прав. Это такая модель. В этом нет ничего страшного.

Мирча слишком долго работал в низкоконкурентной среде, в чемпионате, где всего 3 – 4 игры высокого накала. Хочу ошибиться, но минус пять от «Спартака» и вылет от слабого «Андерлехта» – следствие этого явления», – считает Кахор Муминов.