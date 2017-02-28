Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Агент: «Игроки Зенита не любят и не понимают Луческу»

Тренер питерского клуба тоже не любит своих футболистов, считает Кахор Муминов

  • 28.02.2017 09:51
  • 852 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем, поделился мнением о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу.

«Что происходило с предсезонной подготовкой Луческу? Почему все игроки перманентно жалуются на усталость? И вообще, какой был план на игру в Брюсселе? Имелся ли план «Б»? Это все тренерские вопросы, тут я могу рассуждать только лишь как болельщик. И ответ даст только чемпионат.

А вот вопросы коммуникаций с игроками мне более понятны, и здесь я осмелюсь сказать – футболисты не любят и не понимают своего тренера. И не будут играть за него. Они сейчас играют за город, за «Зенит», за болельщиков. И тут я не разделяю – об иностранцах мы говорим или о русских. Осмелюсь предположить, что и тренер не любит своих игроков. Это же очевидно. Этим и обусловлены постоянные нападки после неудачных игр. Игроки для него функции, он в своих глазах всегда прав. Это такая модель. В этом нет ничего страшного.

Мирча слишком долго работал в низкоконкурентной среде, в чемпионате, где всего 3 – 4 игры высокого накала. Хочу ошибиться, но минус пять от «Спартака» и вылет от слабого «Андерлехта» – следствие этого явления», – считает Кахор Муминов.

Источник — Спорт-Экспресс в России

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 28.02.2017 10:26
    +3
    Да как человек он не очень, но сомневаться в его профессионализме это перебор. То что он хороший тренер показала победа в Кубке Уефа с Шахтером. Я болельщик ДК, просто сужу обьективно
    Ссылка
    samird
      samird, 28.02.2017 10:39
    +2
    Это интервью для хомячков. Много пафоса ("они играют за город!" ))))) да за бабло они играют, за бабло!!!!), мало объективности (нападки обусловлены распизд..вом и ленью). Я тоже не фанат Мирчи, как человека, но в данном случае я на его стороне. Просто Зенит - это ленивые, разбалованные разгильдяи (их результаты в последнии годы говорят сами за себя). Подозреваю, что таких зарплат, как у них нет в большинстве клубов АПЛ и Примеры. А по уровню игры и самоотдачи - они аутсайдеры.
    Ссылка
    Kirovograd_Da
    online
      Kirovograd_Da, 28.02.2017 10:50
    0
    Да не фонтан он как тренер. Вылет от Андерлехта по итогам двух встреч - чисто тренерская вина. Желаю Спартаку чемпионство, чтобы Мирче пинка дали. Староват он уже, как и Венгер.
    Но самое интересное - фанаты мегаклЮба бросились на защиту, с чего бы это???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.