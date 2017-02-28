Форвард венгерского МТК, украинец Юрий Коломоец рассказал о первом голе в новой команде, трудностях венгерского языка и «странных» судьях в местном чемпионате.

— Юрий, на выходных вы провели второй матч за МТК и первый в основном составе. Тренер уже рассчитывает на вас как на игрока основного состава?

— О том, что с «Диошдьери» буду играть с первых минут, узнал на предигровой установке. Традиционно команда тут собирается в гостинице в день игры. Все готовятся к матчу без контроля со стороны. Есть доверие, потому что все футболисты профессионально относятся к своей карьере.

— Матч с «Диошдьери» рассматривался как с главным конкурентом в борьбе за выживание?

— Они наши соседи по турнирной таблице, поэтому проигрывать этот матч действительно мы никак не имели права. В прошлом туре уступили лидеру — «Гонведу» — так что в выездной игре планировали взять три очка. У них высокорослая команда, матч получился сложным. Пропустили гол «в раздевалку». Плюс пришлось подстраиваться под качество поля. Проигрывали по ходу матча, но в перерыве тренер взбодрил команду и в итоге все закончилось положительно для нас. Заработали три очка.

— В середине матча вы сравняли счет. Как оказались на острие атаки?

— В прошлой игре вышел играть на фланге, но после того как в нашей команде удалили игрока, передвинулся на позицию центрфорварда. В этом матче уже сразу играл в атаке. В моменте, когда сравняли счет, перевел мяч на фланг, где его разыграли партнеры и после навеса капитана в одно касание пробил по воротам.

— Первый гол и победу отметили?

— Только в раздевалке. Поздравили друг друга и поехали домой. Тренер дал один выходной день и уже начали готовиться к следующему матчу. Из Украины звонки и смс тоже были. Так что меня не забывают. Спасибо.

— В Венгрии весенние поля такого же качества, как и в Украине?

— Пока могу судить по двум стадионам. На нашем домашнем поле газон в отличном состоянии, тем более, что у МТК новый стадион. Вот на выезде действительно пришлось немного бороться не только с соперником, но и с условиями, в которых приходилось играть.

— Уже успели ощутить манеру судейства в Венгрии?

— К ней еще надо привыкнуть. Есть свои странности. В прошлом туре назначили сомнительный пенальти в наши ворота. В похожих ситуациях судьи принимают разные решения. Но, конечно, надо играть и не обращать внимания на эти «странности».

— Тем более, на венгерском языке, наверное, еще не сможете объясниться с арбитром?

— Да, язык очень сложный, один из самых трудных, это признают даже люди, которые живут тут по несколько лет. Пока только выучил пару слов, которые слышу на тренировках. Да и на английский тут все знают, поэтому проблем в общении нет.

— Кто помогает адаптироваться в МТК, друзья уже появились в команде?

— Больше всего помогает Рональд Такач, он сам родился в Западной Украине, но имеет венгерский паспорт и давно живет в Венгрии. Он учился в академии «Шахтера», а потом переехал сюда и сейчас выступает за молодежную сборную Венгрии. Рональд помогал с поиском квартиры и другими организационными моментами.

— С Будапештом познакомились?

— Живу в центре города, возле Парламента. Пока без машины, передвигаюсь на общественном транспорте, поскольку город еще не достаточно хорошо изучил. Зато на метро и автобусе нет никаких проблем, можно четко рассчитать время и не бояться попасть в пробку. Будапешт большой и красивый город. Если будет скучно, есть, где погулять и что посмотреть.

— Какие главные отличия в чемпионатах Украины и Венгрии?

— Пока еще сложно сравнивать. Но самое главное отличие, что даже аутсайдер может обыграть лидера. Все команды приблизительно одного уровня и борьба непредсказуемая. Взять даже наш матч с лидером «Гонведом». По игре мы им не уступали и вполне могли цепляться за очки.

— С кем могли бы сравнить главного тренера МТК?

— Он тренер, который больше приверженец комбинационного стиля, чтобы было поменьше длинных передач. Надо больше играть в пас. Конечно, подготовка к сезону тут совсем не такая, как у украинских клубов. Нет длительных сборов и беготни, только одна тренировка в день. В Турции мы пробыли одну неделю, сыграли четыре игры. Остальное время готовились в Будапеште, играли тут, было много работы в спортзале.

— Ваш бывший клуб — «Ворскла» — по долгам рассчитался?

— Генеральный директор клуба разговаривал с моим агентом. Обещали закрыть вопрос в ближайшее время. В Полтаве всегда был солидный клуб. Надеюсь, свое обещание «Ворскла» выполнит.

— В финансовом плане МТК предложил лучше условия, чем в Полтаве?

— Если не брать во внимание условия «Динамо» и «Шахтера», то по сравнению с другими украинскими клубами в Венгрии они на достаточно приличном уровне. Самое главное, что есть стабильность и не надо задавать вопросы: «Когда»? В команде все знают, что, например, 10 числа вечером придет смс о поступлении денег на карточку. Так что остается только думать о футболе и добиваться результата.

— Надолго вы перебрались в Венгрию?

— Контракт на 2,5 года. Ближайшие задачи — играть и помогать МТК. У нас была встреча с болельщиками. Никто о выживании не говорил. При определенных раскладах у нас даже еще есть шанс зацепиться за еврокубки.