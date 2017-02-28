Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юрий КОЛОМОЕЦ: «Венгерский язык – один из самых трудных»

Украинский футболист рассказал, как обживается в МТК

  • 28.02.2017 09:21
  • 307 просмотров
  • 0 комментария
Метки
mtk.hu. Юрий Коломоец
© mtk.hu. Юрий Коломоец

Форвард венгерского МТК, украинец Юрий Коломоец рассказал о первом голе в новой команде, трудностях венгерского языка и «странных» судьях в местном чемпионате.

— Юрий, на выходных вы провели второй матч за МТК и первый в основном составе. Тренер уже рассчитывает на вас как на игрока основного состава?
— О том, что с «Диошдьери» буду играть с первых минут, узнал на предигровой установке. Традиционно команда тут собирается в гостинице в день игры. Все готовятся к матчу без контроля со стороны. Есть доверие, потому что все футболисты профессионально относятся к своей карьере.

— Матч с «Диошдьери» рассматривался как с главным конкурентом в борьбе за выживание?
— Они наши соседи по турнирной таблице, поэтому проигрывать этот матч действительно мы никак не имели права. В прошлом туре уступили лидеру — «Гонведу» — так что в выездной игре планировали взять три очка. У них высокорослая команда, матч получился сложным. Пропустили гол «в раздевалку». Плюс пришлось подстраиваться под качество поля. Проигрывали по ходу матча, но в перерыве тренер взбодрил команду и в итоге все закончилось положительно для нас. Заработали три очка.

— В середине матча вы сравняли счет. Как оказались на острие атаки?
— В прошлой игре вышел играть на фланге, но после того как в нашей команде удалили игрока, передвинулся на позицию центрфорварда. В этом матче уже сразу играл в атаке. В моменте, когда сравняли счет, перевел мяч на фланг, где его разыграли партнеры и после навеса капитана в одно касание пробил по воротам.

— Первый гол и победу отметили?
— Только в раздевалке. Поздравили друг друга и поехали домой. Тренер дал один выходной день и уже начали готовиться к следующему матчу. Из Украины звонки и смс тоже были. Так что меня не забывают. Спасибо.

— В Венгрии весенние поля такого же качества, как и в Украине?
— Пока могу судить по двум стадионам. На нашем домашнем поле газон в отличном состоянии, тем более, что у МТК новый стадион. Вот на выезде действительно пришлось немного бороться не только с соперником, но и с условиями, в которых приходилось играть.

— Уже успели ощутить манеру судейства в Венгрии?
— К ней еще надо привыкнуть. Есть свои странности. В прошлом туре назначили сомнительный пенальти в наши ворота. В похожих ситуациях судьи принимают разные решения. Но, конечно, надо играть и не обращать внимания на эти «странности».

— Тем более, на венгерском языке, наверное, еще не сможете объясниться с арбитром?
— Да, язык очень сложный, один из самых трудных, это признают даже люди, которые живут тут по несколько лет. Пока только выучил пару слов, которые слышу на тренировках. Да и на английский тут все знают, поэтому проблем в общении нет.

— Кто помогает адаптироваться в МТК, друзья уже появились в команде?
— Больше всего помогает Рональд Такач, он сам родился в Западной Украине, но имеет венгерский паспорт и давно живет в Венгрии. Он учился в академии «Шахтера», а потом переехал сюда и сейчас выступает за молодежную сборную Венгрии. Рональд помогал с поиском квартиры и другими организационными моментами.

— С Будапештом познакомились?
— Живу в центре города, возле Парламента. Пока без машины, передвигаюсь на общественном транспорте, поскольку город еще не достаточно хорошо изучил. Зато на метро и автобусе нет никаких проблем, можно четко рассчитать время и не бояться попасть в пробку. Будапешт большой и красивый город. Если будет скучно, есть, где погулять и что посмотреть.

— Какие главные отличия в чемпионатах Украины и Венгрии?
— Пока еще сложно сравнивать. Но самое главное отличие, что даже аутсайдер может обыграть лидера. Все команды приблизительно одного уровня и борьба непредсказуемая. Взять даже наш матч с лидером «Гонведом». По игре мы им не уступали и вполне могли цепляться за очки.

— С кем могли бы сравнить главного тренера МТК?
— Он тренер, который больше приверженец комбинационного стиля, чтобы было поменьше длинных передач. Надо больше играть в пас. Конечно, подготовка к сезону тут совсем не такая, как у украинских клубов. Нет длительных сборов и беготни, только одна тренировка в день. В Турции мы пробыли одну неделю, сыграли четыре игры. Остальное время готовились в Будапеште, играли тут, было много работы в спортзале.

— Ваш бывший клуб — «Ворскла» — по долгам рассчитался?
— Генеральный директор клуба разговаривал с моим агентом. Обещали закрыть вопрос в ближайшее время. В Полтаве всегда был солидный клуб. Надеюсь, свое обещание «Ворскла» выполнит.

— В финансовом плане МТК предложил лучше условия, чем в Полтаве?
— Если не брать во внимание условия «Динамо» и «Шахтера», то по сравнению с другими украинскими клубами в Венгрии они на достаточно приличном уровне. Самое главное, что есть стабильность и не надо задавать вопросы: «Когда»? В команде все знают, что, например, 10 числа вечером придет смс о поступлении денег на карточку. Так что остается только думать о футболе и добиваться результата.

— Надолго вы перебрались в Венгрию?
— Контракт на 2,5 года. Ближайшие задачи — играть и помогать МТК. У нас была встреча с болельщиками. Никто о выживании не говорил. При определенных раскладах у нас даже еще есть шанс зацепиться за еврокубки.

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.