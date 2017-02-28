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ФЕРНАНДИНЬО: «Наша цель – выход в финал Кубка Англии»

Хавбек «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от встречи с «Хаддерсфилдом»

  • 28.02.2017 09:17
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ФК Манчестер Сити. Фернандиньо
© ФК Манчестер Сити. Фернандиньо

По словам Фернандиньо, завоевание Кубка Англии остаётся одной из главных задач «Манчестер Сити» в этом сезоне.

В среду, 1 марта, подопечные Гвардиолы встретятся с «Хаддерсфилд Таун» на «Этихаде» и проведут переигровку 1/8 финала Кубка Англии после ничьей 0:0 в первой встрече.

«Манчестер Сити» продолжает борьбу в Лиге чемпионов УЕФА и надеется уменьшить отрыв от лидера АПЛ «Челси»: с начала марта и до конца сезона 2016/17 у «горожан» плотное расписание...

Однако Фернандиньо не соглашается с тем, что Лига чемпионов и английская Премьер-лига являются главными приоритетами, заявив, что команда надеется на выступление в финале Кубка Англии на стадионе «Уэмбли».

«Если мы обыграем «Хаддерсфилд», то выйдем в четвертьфинал, и приблизим возможность выступления на стадионе «Уэмбли», - сказал полузащитник. – Кубок Англии – особенный турнир, и мы намерены бороться за трофей как можно дольше.

Поддержка со стороны болельщиков очень важна в Кубке Англии. Наша цель – выход в финал».

Бразильский полузащитник выступал в разных амплуа в этом сезоне, в том числе в роли крайнего защитника в недавних матчах. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что Фернандиньо может занять место «любого из десяти игроков».

31-летний полузащитник не прочь испытать себя на разных участках поля, считая, что главные принципы игры остаются неизменными: «Не важно, какое место я занимаю, моя задача – владеть мячом, делать результативные передачи и создавать голевые моменты.

Конечно, позиция лефтбэка непривычна для меня, но это опыт, который поможет мне и команде. Не знаю, какую роль тренер отведёт мне в следующем матче.

Постараюсь продолжать выступать в полузащите, но главное для меня – это наши победы и прогресс в соревнованиях».

Источник — ФК Манчестер Сити

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